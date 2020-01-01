جدول مباريات اليوم الأربعاء 9 ديسمبر 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الأربعاء 9 ديسمبر 2020 في مختلف البطولات مثل دوري أبطال أوروبا والدوري القطري، وما هي القنوات الناقلة؟

مباريات عديدة قوية وحاسمة اليوم الأربعاء حيث تستكمل اليوم مواجهات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ب دوري أبطال أوروبا .

وتبدأ المباريات بلقاء أياكس ضد أتالانتا في صراع قوي لحسم المركز الثاني، ثم لقاء حاسم يجمع بين أتلتيكو مدريد وسالزبورج ويكفي للنادي الأسباني التعادل لضمان التأهل، ثم اللقاء الأبرز الذي يجمع بين صاحب الرقم القياسي في التتويج باللقب نادي ريال مدريد ضد بوروسيا مونشنجلادباخ في صراع قوي بالمجموعة المشتعلة، وفي نفس التوقيت مباراة إنتر ميلان وشاختار دونيتسك، وبالطبع مرتبط بنتيجة الملكي مع الماكينات الألمانية.

كما يلعب اليوم ايضًا اللقاء المثير للجدل، لقاء باريس سان جيرمان ضد إسطنبول باشاك شهير، بعد أن رفض الفريق التركي استكمال المباراة أمس بسبب موقف عنصري ضد لاعب على دكة البدلاء.

بينما في الجانب العربي وفي دوري نجوم قطر يحل الخور ضيفًا على نادي قطر، ولقاء قوي بين الأهلي والغرافة أصحاب المركز الثاني والثالث على الترتيب، و مواجهة بين أم صلال والخريطيات على ستاد حامد بن خليفة.

وفي هذا التقرير سنتعرف على مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 9 ديسمبر 2020 والقنوات الناقلة.

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مواعيد مباريات اليوم الأربعاء ديسمبر "9-12-2020":

دوري أبطال أوروبا - الجولة 6 المباراة الموعد القناة الناقلة أياكس - أتالانتا 19:55 مصر، 20:55 السعودية beIN Sports HD 1 ميتييلاند - ليفربول 19:55 مصر، 20:55 السعودية beIN Sports HD 2 بايرن ميونخ - لوكوموتيف موسكو 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 5 سالزبورج - أتلتيكو مدريد 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 3 ريال مدريد - بوروسيا مونشنجلادباخ 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1 إنتر ميلان - شاختار دونيتسك 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 4 مانشستر سيتي - مارسيليا 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 2 أولمبياكوس - بورتو 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 6 باريس سان جيرمان - إسطنبول باشاك شهير 19:55 مصر، 20:55 السعودية 1 beIN Sports HD

الدوري القطري -الجولة 8 المباراة الموعد القناة الناقلة أم صلال - الخريطيات 17:30 قطر، 16:30 مصر Alkass One HD الغرافة - الأهلي 19:45 السعودية، 18:45 مصر Alkass One HD قطر - الخور 19:45 السعودية، 18:45 مصر Alkass Two HD

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