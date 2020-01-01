جدول مباريات اليوم الأربعاء 5 أغسطس 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مباريات اليوم الأربعاء 5 أغسطس 2020 في الدوري السعودي وجميع البطولات التي عادت من التوقف بسبب فيروس كورونا والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الأربعاء 5 أغسطس 2020 مجموعة من المباريات الشيقة والمثيرة لجميع عشاق كرة القدم في كل مكان، حيث أنهم على موعد اليوم مع عودة بطولة الدوري الأوروبي والتي تعد من أهم بطولات كرة القدم العالمية، وتُستكمل اليوم فعاليات دور 16 من البطولة بعد توقف طويل منذ مارس الماضي بسبب فيروس كورونا.

ويلتقي اليوم نادي شاختار الأوكراني مع فولفسبورج الألماني الساعة 6:55 مساءً بتوقيت القاهرة، ويلتقي أيضاً في نفس التوقيت نادي كوبنهاجن من الدنمارك مع إسطنبول باشاك شهير من تركيا.

ثم تشهد الساعة التاسعة مساءً مباراتين أكثر شعبية وجماهيرية، الأولى مباراة تجمع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي مع فريق لاسك من النمسا، وأيضاً مباراة قوية تجمع بين إنتر الإيطالي وخيتافي الإسباني.

المزيد من الفرق

عاد الدوري السعودي من جديد أمس الثلاثاء بعد توقف طويل، وسنكون اليوم على موعد مع مبارياتٍ قوية في البطولة، حيث سيلتقي الوحدة بالشباب في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، كما يواجه العدالة الاتفاق الساعة الثامنة والنصف، كما سيواجه النصر الهلال في ديربي الرياض الساعة التاسعة مساءً.

في الجولة 19 من الدوري المغربي سيلتقي المغرب التطواني بالرجاء في تمام الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي، وفي الدوري الأردني سيقابل سحاب الجزيرة والحسين إريد الصريح.

الحمدان وغريب والتمبكتي .. 10 وجوه صاعدة تشعل المنافسة في الدوري السعودي

وفي هذا التقرير سنتعرف على مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 5 أغسطس 2020 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 5 أغسطس "5-8-2020":

الدوري السعودي - الجولة 23 المباراة الموعد القناة الناقلة الوحدة - الشباب 19:30 السعودية، 18:30 مصر KSA Sports 3 HD العدالة - الاتفاق 20:30 السعودية، 19:30 مصر KSA Sports 4 HD النصر - الهلال 21:00 السعودية، 20:00 مصر KSA Sports 1 HD

الدوري المغربي - الجولة 19 المباراة الموعد القناة الناقلة المغرب التطواني - الرجاء 20:00 المغرب، 21:00 مصر beIN Sports HD

الدوري الأوروبي - دور 16 المباراة الموعد القناة الناقلة شاختار - فولفسبورج 18:55 مصر، 19:55 السعودية beIN Sports HD 2 كوبنهاجن - إسطنبول باشاك شهير 18:55 مصر، 19:55 السعودية beIN Sports HD 1 مانشستر يونايتد - لاسك 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 2 إنتر - خيتافي 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1

اضغط هنا لمطالعة الجدول الكامل لمباريات اليوم