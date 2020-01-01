جدول مباريات اليوم الأربعاء 30 ديسمبر 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الأربعاء 30 ديسمبر 2020 في الدوري المصري الممتاز والدوري الإنجليزي وأهم البطولات في العالم، وما هي القنوات الناقلة؟

مباريات منتظرة اليوم الأربعاء 30 ديسمبر 2020 في العالم والوطن العربي.

تستمر اليوم مباريات الجولة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز ، وسيلتقي توتنهام مع فولهام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، فيما يستضيف نيوكاسل ليفربول الساعة 10 مساءً.

كما تتواصل اليوم مباريات الجولة 16 من الدوري الإسباني ، ويستضيف غرناطة فالنسيا الساعة 6 مساءً، وأتلتيكو مدريد خيتافي وسيلتا فيجو ويسكا الساعة 8:15، فيما يواجه إلتشي ريال مدريد الساعة 10:30 مساءً.

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في الجولة الخامسة من الدوري التونسي، يلتقي اتحاد بن قردان النادي الإفريقي، ويواجه اتحاد تطاوين الأوليمبي الباجي ومستقبل سليمان نجم المتلوي ومستقبل الرجحيش شبيبة القيروان.

وفي الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز ، يلتقي نادي الجونة مع مصر المقاصة الساعة 2:30 ظهرًا، ويواجه المقاولون العرب البنك الأهلي الساعة الخامسة مساءً، فيما يستضيف المصري غزل المحلة الساعة 7:30 مساءً.

وأخيرًا، في دور 32 من كأس العرش المغربي يلتقي دفاع حمرية خنيفرة المغرب الفاسي واتحاد سيدي قاسم الاتحاد الزموري للخميسات، ويواجه وداد قلعة السراغنة أولمبيك اليوسفية ويستضيف أوليمبك خريبكة الوداد والوغرب التطواني الفتح الرباطي.

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وفي هذا التقرير سنتعرف على مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 30 ديسمبر 2020 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 30 ديسمبر "30-12-2020":

الدوري الإنجليزي - الجولة 16 المباراة الموعد القناة الناقلة توتنهام - فولهام 20:00 مصر، 21:00 السعودية beIN Sports HD 1 نيوكاسل - ليفربول 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الإسباني - الجولة 16 المباراة الموعد القناة الناقلة غرناطة - فالنسيا 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD 3 أتلتيكو مدريد - خيتافي 20:15 مصر، 21:15 السعودية beIN Sports HD 3 سيلتا فيجو - ويسكا 20:15 مصر، 21:15 السعودية beIN Sports HD 4 إلتشي - ريال مدريد 22:30 مصر، 23:30 السعودية beIN Sports HD 3

الدوري التونسي - الجولة 5 المباراة الموعد القناة الناقلة اتحاد بن قردان - النادي الإفريقي 14:00 تونس، 15:00 مصر الوطنية التونسية اتحاد تطاوين - الأوليمبي الباجي 14:00 تونس، 15:00 مصر الوطنية التونسية مستقبل سليمان - نجم المتلوي 14:00 تونس، 15:00 مصر الوطنية التونسية مستقبل الرجيش - شبيبة القيروان 14:00 تونس، 15:00 مصر الوطنية التونسية

الدوري المصري - الجولة 5 المباراة الموعد القناة الناقلة الجونة - مصر المقاصة 14:30 مصر، 15:30 السعودية ON Time Sports 1 HD المقاولون العرب - البنك الأهلي 17:00 مصر، 18:00 السعودية ON Time Sports 2 HD المصري - غزل المحلة 19:30 مصر، 20:30 السعودية ON Time Sports 1 HD

كأس العرش المغربي - دور 32 المباراة الموعد القناة الناقلة دفاع حمرية خنيفرة - المغرب الفاسي 14:30 المغرب، 15:30 مصر Arryadia SD/HD اتحاد سيدي قاسم - الاتحاد الزموري للخميسات 14:30 المغرب، 15:30 مصر - وداد قلعة السراغنة - أولمبيك اليوسفية 14:30 المغرب، 15:30 مصر - أولمبيك خريبكة - الوداد 17:00 المغرب، 18:00 مصر Arryadia SD/HD المغرب التطواني - الفتح الرباطي 19:30 المغرب، 20:30 مصر Arryadia SD/HD

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