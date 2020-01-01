جدول مباريات اليوم الأربعاء 26 أغسطس 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مباريات اليوم الثلاثاء 25 أغسطس 2020 في الدوري المصري وجميع البطولات التي عادت من التوقف بسبب فيروس كورونا والقنوات الناقلة

منافسات كروية جديدة يشهدها اليوم الأربعاء 26 أغسطس 2020 في الدوريات المحلية المختلفة، نتعرف عليها معاً.

في الدوري التونسي تستمر منافسات البطولة ويشهد اليوم عدد من المباريات المثيرة، حيث تشهد الساعة 4:30 مساءً بتوقيت تونس مباراة لنادي الشابة مع نادي البنزرتي، ومباراة لفريق نجم المتلوي أمام الشبيبة، وأيضاً مباراة لنادي الملعب التونسي ضد نادي مستقبل سليمان، وفي تمام الساعة السابعة مساءً يلتقي فريق المنستيري مع فريق الاتحاد الرياضي بتطاوين، ويأتي موعد مباراة الديربي التونسي اليوم الساعة 7:10 مساءً بتوقيت تونس، حيث يلتقي فريقي الإفريقي والترجي في مباراة قمة مرتقبة.

وفي الدوري المصري تستمر فعاليات الجولة 22 من عمر البطولة، حيث يلتقي اليوم نادي طلائع الجيش مع نادي سموحة في تمام الساعة الرابعة عصراً، كما يلتقي نادي مصر مع نادي المصري البورسعيدي الساعة 6:30 مساءً، وأيضاً يشهد اليوم لقاء يجمع بين فريقي الأهلي والجونة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

المزيد من الفرق

يلتقي الدفاع الحسني الجديد مع المغرب التطواني في الجولة 25 من الدوري المغربي، كما يواجه الكويت اليرموك والساحل السالمية في الأسبوع 16 من الدوري الكويتي.

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وفي هذا التقرير سنتعرف على مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 26 أغسطس 2020 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 26 أغسطس "26-8-2020":

الدوري الكويتي - الجولة 16 المباراة الموعد القناة الناقلة الكويت - اليرموك 18:55 الكويت، 19:55 الإمارات KTV Sport HD الساحل - السالمية 21:00 الكويت، 22:00 الإمارات KTV Sport HD

الدوري المغربي - الجولة 25 المباراة الموعد القناة الناقلة الدفاع الحسني الجديدي - المغرب التطواني 21:00 المغرب، 22:00 مصر Arryadia live HD

الدوري التوني - الجولة 22 المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب التونسي - مستقبل سليمان 16:30 تونس، 17:30 مصر Television Tunisienne 1 نجم المتلوي - شبيبة القيروان 16:30 تونس، 17:30 مصر - هلال الشابة - النادي البنزرتي 16:30 تونس، 17:30 مصر - الاتحاد المنستيري - اتحاد تطاوين 19:00 تونس، 20:00 مصر Alkass Two HD النادي الإفريقي - الترجي التونسي 19:10 تونس، 20:10 مصر Television Tunisienne 1

الدوري المصري - الجولة 22 المباراة الموعد القناة الناقلة طلائع الجيش - سموحة 16:00 مصر، 17:00 السعودية ON Time Sports HD نادي مصر - المصري 18:30 مصر، 19:30 السعودية ON Time Sports 2 HD الأهلي - الجونة 21:00 مصر، 22:00 السعودية ON Time Sports HD

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