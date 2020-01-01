جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 4 أكتوبر 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مباريات اليوم الأحد 4 أكتوبر 2020 في الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني والدوري الإيطالي والدوري المصري الممتاز وما هي القنوات الناقلة؟

تقام اليوم الأحد ٤ أكتوبر ٢٠٢٠ مجموعة جديدة من المبارايات في دوريات كرة القدم المختلفة.

في الدوري الإنجليزي يشهد اليوم ختام الجولة الرابعة حيث يستضيف نادي ليتسر سيتي نادي ويستهام في الواحدة ظهراً، كما يحل ويست بروميتش ضيفاً على ساوثهامبتون في نفس التوقيت، ويواجه نادي آرسنال نادي شيفيلد يونايتد في الثالثة عصراً، كما يلتقي في نفس الوقت نادي وولفرهامبتون مع نادي فولهام، ويواجه نادي مانشستر يونايتد نادي توتنهام الساعة ٥:٣٠ مساءً، وأيضاً لقاء قوي يجمع بين أستون فيلا وليفربول الساعة ٨:١٥ مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي الدوري الأسباني يشهد اليوم ختام متنافسات الجولة الخامسة حيث يلتقي نادي أوساسونا نادي سلتا فيجو الساعة ١٢ ظهراً، كما يواجه نادي ألافيس نادي أتليتك بيلباو في تمام الثانية ظهراً، ويواجه نادي ليفانتي نادي ريال مدريد في الرابعة عصراً، ويلتقي نادي قادش مع نادي غرناطة الساعة ٦:٣٠ مساءً، وأيضاً يلتقي نادي برشلونة مع نادي إشبيلية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وفي الدوري الإيطالي تُختتم اليوم الجولة الثالثة حيث يواجه نادي أتالانتا نادي كالياري الساعة ١٢:٣٠ ظهراً، وفي تمام الثالثة ظهراً يلتقي نادي لاتسيو مع نادي انتر ميلان، ونادي بارما مع نادي هيلاس فيرونا، ونادي بينفينتو مع نادي بولونيا، ويواجه نادي ميلان نادي سبيزيا في تمام السادسة مساءً، وأيضاً لقاء قوي يجمع نادي يوفنتوس أمام نادي نابولي الساعة ٨:٤٥ مساءً بتوقيت القاهرة.

أما في الدوري المصري الممتاز تُختتم اليوم فعاليات الجولة ٣١ حيث يواجه نادي الاتحاد السكندري نادي طلائع الجيش الساعة ٥:٣٠ مساءً، ويلتقي النادي الأهلي مع نادي المقاولون في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

جدول مباريات اليوم الأحد 4 أكتوبر "4-10-2020":

الدوري الإنجليزي - الجولة 4 المباراة الموعد القناة الناقلة ليستر سيتي - وست هام يونايتد 13:00 مصر، 14:00 السعودية beIN Sports HD 1 ساوثهامتون - وست بروميتش ألبيون 13:00 مصر، 14:00 السعودية beIN Sports HD 5 آرسنال - شيفيلد يونايتد 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 2 وولفرهامبتون - فولهام 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 5 مانشستر يونايتد - توتنهام هوتسبير 17:30 مصر، 18:30 السعودية beIN Sports HD 1 أستون فيلا - ليفربول 20:15 مصر، 21:15 السعودية beIN Sports HD 2

الدوري الإسباني - الجولة الخامسة المباراة الموعد القناة الناقلة أوساسونا - سيلتا فيجو 12:00 مصر، 13:00 السعودية beIN Sports HD 3 ديبورتيفو ألافيس - أتلتيك بيلباو 14:00 مصر، 15:00 السعودية beIN Sports HD 7 ليفانتي - ريال مدريد 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports HD 3 قاديش - غرناطة 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports HD 3 برشلونة - إشبيلية 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي - الجولة الثالثة المباراة الموعد القناة الناقلة أتلانتا - كالياري 12:30 مصر، 13:30 السعودية beIN Sports HD 4 لاتسيو - انتر ميلان 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 1 بارما - هيلاس فيرونا 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 4 بينفينتو - بولونيا 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 5 ميلان - سبيزيا 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD 4 يوفنتوس - نابولي 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD 4

الدوري المصري - الجولة 31 المباراة الموعد القناة الناقلة الاتحاد السكندري - طلائع الجيش 17:30 مصر، 18:30 السعودية On Time Sports الأهلي - المقاولون العرب 20:00 مصر، 21:00 السعودية On Time Sports

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