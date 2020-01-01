جدول مباريات اليوم الأحد 30 أغسطس 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مباريات اليوم الأحد 30 أغسطس 2020 في الدوري السعودي والدوري المصري وجميع البطولات التي عادت من التوقف بسبب فيروس كورونا والقنوات الناقلة

سيكون عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم خاصةً من المحيط للخليج اليوم على موعد مع مباريات حاسمة، خاصةً في الوطن العربي.

بدأ الموسم الجديد من الدوري الفرنسي بعد أن ألغي الموسم الماضي بسبب فيروس كورونا، وستلعب اليوم مباريات الأسبوع الثاني، حيث سيستضيف ستاد ريمس ليل، وميتز موناكو ونانت نيم، كما سيواجه سانت إتيان لوريان وأنجيه بوردو وستاد بريست مارسيليا.

تتواصل اليوم مباريات الجولة 28 من الدوري السعودي ، حيث سيحل الاتحاد ضيفًا على الفتح في مباراة سيسعى من خلالها العميد إلى الهروب أكثر من مناطق الهبوط إلى المنطقة الدافئة، وفي مواجهة مباشرة على المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال آسيا سيواجه الفيصلي الوحدة، وسنكون في المساء على موعد مع كلاسيكو بين الأهلي والشباب، وذلك بعد مباراة التعاون ضد الاتفاق.

المزيد من الفرق

في الجولة 23 من الدوري التونسي سنكون على موعد مع قمة قوية بين الصفاقسي والنجم الساحلي، كما سيستضيف اتحاد بن قردان الملعب، ومستقبل سليمان النادي الإفريقي، وفي الختام سيواجه الترجي هلال الشابة.

عاد فيروس كورونا بقوة للمغرب لكن كرة القدم لاتزال في حرب وجود أو استمرار على الأحرى ضده، فقد تأجلت مباراتين اليوم بسبب الجائحة لكن ستلعب مباراة المقاومة في الدوري المغربي بين نهضة الزمامرة ومولودية وجدة.

نبقي في شمال قارة إفريقيا ونطير للدوري المصري ، حيث تتواصل مباريات الأسبوع 23 من الموسم، وسيقابل وادي دجلة نادي مصر وسموحة طنطا والجونة المقاولون العرب، وفي المساء سيستضيف الزمالك إنبي.

وأخيرًا، في الأسبوع 17 من الدوري الكويتي سيتضيف النصر التضامن والشباب الساحل، وذلك قبل أن يستضيف اليرموك العربي.

وفي هذ التقرير سنتعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 30 أغسطس 2020 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأحد 30 أغسطس "30-8-2020":

الدوري الفرنسي - الجولة 2 المباراة الموعد القناة الناقلة ستاد ريمس - ليل 13:00 مصر، 14:00 السعودية beIN Sports HD 6 ميتز - موناكو 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 6 نانت - نيم 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 3 سانت إتيان - لوريان 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 4 أنجيه - بوردو 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 5 ستاد بريست - مارسيليا 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 6

الدوري السعودي - الجولة 28 المباراة الموعد القناة الناقلة الفتح - الاتحاد 18:40 السعودية، 17:40 مصر KSA Sports 1 HD الفيصلي - الوحدة 18:55 السعودية، 17:55 مصر KSA Sports 2 HD التعاون - الاتفاق 19:00 السعودية، 18:00 مصر KSA Sports 3 HD الأهلي - الشباب 20:40 السعودية، 19:40 مصر KSA Sports 1 HD

الدوري التونسي - الجولة 23 المباراة الموعد القناة الناقلة الصفاقسي - النج الساحلي 16:30 تونس، 17:30 مصر Television Tunisienne 1 اتحاد بن قردان - الملعب التونسي 16:30 تونس، 17:30 مصر - مستقبل سليمان - النادي الإفريقي 16:30 تونس، 17:30 مصر - الترجي - هلال الشابة 19:10 تونس، 20:10 مصر Television Tunisienne 1

الدوري المغربي - الجولة 26 المباراة الموعد القناة الناقلة نهضة الزمامرة - مولودية وجدة 18:00 المغرب، 19:00 مصر Arryadia live HD

الدوري الكويتي - الجولة 17 المباراة الموعد النصر - التضامن 18:45 الكويت، 19:45 الإمارات الشباب - الساحل 18:45 الكويت، 19:45 الإمارات اليرموك - العربي 18:45 الكويت، 19:45 الإمارات

الدوري المصري - الجولة 22 المباراة الموعد القناة الناقلة وادي دجلة - نادي مصر 15:30 مصر، 16:30 السعودية ON Time Sports HD سموحة - طنطا 18:00 مصر، 19:00 السعودية ON Time Sports 2 HD الجونة - المقاولون العرب 18:00 مصر، 19:00 السعودية ON Time Sports HD الزمالك - إنبي 20:30 مصر، 21:30 السعودية ON Time Sports HD

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