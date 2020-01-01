جدول مباريات اليوم الأحد 23 أغسطس 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مباريات اليوم الأحد 23 أغسطس 2020 في دوري أبطال أوروبا والدوري المصري وجميع البطولات التي عادت من التوقف بسبب فيروس كورونا والقنوات الناقلة

سنكون اليوم الأحد 23 أغسطس 2020 على موعد مع مباريات قوية في الوطن العربي وأوروبا على حدٍ سواء.

في دوري أبطال أوروبا يلتقي عملاق الكرة الفرنسية باريس سان جيرمان نظيره الألماني بايرن ميونخ الذي جعل كل الفرق في البطولة في حالة من الرعب بعد أن أذاق برشلونة هزيمة ساحقة بنتيجة 8-2، فهل يستمر البافريون في تحطيم حلم أقوى الفرق في العالم بالفوز باللقب ويستحوذ عليه أم سيكون للفرنسيون رأي آخر. عشاق الكرة الأوروبية حول العالم على موعد اليوم مع مباراة مثيرة في نهائي دوري الأبطال على ملعب دا لوش في البرتغال الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة.

يعود الهدوء للدوري المصري بعد مباراة القمة ويشهد اليوم الأحد 23 أغسطس 2020 مباراتين في الدوري، حيث يواجه الإسماعيلي فريق حرس الحدود الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة، كما يستضيف وادي دجلة الاتحاد السكندري على ملعب بتروسبورت في تمام الساعة التاسعة مساءً.

المزيد من الفرق

وفي الأسبوع الأول من موسم 2020-21 في الدوري الفرنسي ، يلتقي موناكو ستاد ريمس الساعة 1 ظهرًا، ويواجه لوريان ستراسبورج ونيم ستاد بريست الساعة 3 عصرًا، وأخيرًا يواجه نيس لانس الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

سيتحدد الفريق الثالث الصاعد للدوري الإسباني الدرجة الأولى اليوم، حيث سيواجه جيرونا إلتشي في مباراة الإياب للملحق المؤهل، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

سيواجه شبيبة القيروان الاتحاد المنستيري الساعة 4:30 بتوقيت تونس في الجولة 21 من الدوري التونسي ، كذلك سيستضيف اتحاد تطاوين هلال الشابة، وفي الدوري المغربي سيلتقي الرجاء الدفاع الحسني الجديدي الساعة 8 مساءً التوقيت المحلي، وسيواجه الجيش الملكي مولودية وجدة الساعة 10 مساءً.

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وفي هذا التقرير سنتعرف على مواعيد مباريات اليوم الأحد 23 أغسطس 2020 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأحد 23 أغسطس "23-8-2020":

دوري أبطال أوروبا - النهائي المباراة الموعد القناة الناقلة باريس سان جيرمان - بايرن ميونخ 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الفرنسي - الجولة 1 المباراة الموعد القناة الناقلة موناكو - ستاد ريمس 13:00 مصر، 14:00 السعودية beIN Sports HD 6 لوريان - ستراسبورج 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 4 نيم - ستاد بريست 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 6 نيس - لانس 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports HD 6

الدوري المصري - الجولة 21 المباراة الموعد القناة الناقلة حرس الحدود - الإسماعيلي 17:00 مصر، 18:00 السعودية ON Time Sports 2 HD وادي دجلة - الاتحاد السكندري 21:00 مصر، 22:00 السعودية ON Time Sports HD

الدوري الإسباني الدرجة الثانية - الملحق المباراة الموعد القناة الناقلة جيرونا - إلتشي 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 4

الدوري التونسي - الجولة 21 المباراة الموعد القناة الناقلة شبيبة القيروان - الاتحاد المنستيري 16:30 تونس، 17:30 مصر Television Tunisienne 1 اتحاد تطاوين - هلال الشابة 16:30 تونس، 17:30 مصر Television Tunisienne 2

الدوري المغربي - الجولة 24 المباراة الموعد القناة الناقلة الرجاء - الدفاع الحسني الجديدي 20:00 المغرب، 21:00 مصر beIN Sports HD الجيش الملكي - مولودية وجدة 22:00 المغرب، 23:00 مصر Arryadia live HD

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