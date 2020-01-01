جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 24 سبتمبر 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مباريات اليوم الأحد 20 سبتمبر 2020 في الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإسباني والدوري الإيطالي وأبرز البطولات وما هي القنوات الناقلة؟

عشاق كرة القدم في كل مكان على موعد اليوم الخميس ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٠ مع عدد من المنافسات الجديدة في البطولات العربية والأوروبية المختلفة.

‎يشهد اليوم مباراة كأس السوبر الأوروبي بين نادي بايرن ميونخ الألماني ونادي إشبيلية الأسباني في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

‎كما تستمر منافسات بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة والمعروف بكأس كاراباو حيث يواجه نادي مانشستر سيتي نادي بورنموث الساعة ٨:٤٥ مساءً، كما يلتقي نادي ليفربول مع نادي لينكولن سيتي أيضاً الساعة ٨:٤٥ مساءً، ولقاء يجمع نادي بريستول سيتي أمام نادي أستون فيلا في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

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‎كما يستأنف الدوري المصري الممتاز مباريات الجولة ٢٩ بمواجهة لنادي وادي دجلة مع نادي سموحة في الثالثة عصراً، كما يواجه نادي الجونة نادي أسوان الساعة ٥:٣٠ مساءً، ويلتقي النادي المصري البورسعيدي مع نادي الإنتاج الحربي الساعة ٥:٣٠ مساءً، وأيضاً لقاء قوي يجمع بين فريقي الإسماعيلي وبيراميدز في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

‎كما تقام اليوم مباراة الديربي في الدوري المغربي

‎ بين فريقي الوداد والرجاء الساعة ٨:١٥ مساءً بتوقيت القاهرة.

وتُختتم اليوم فعاليات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا بمواجهة لنادي سباهان الإيراني مع نادي السد القطري في الخامسة مساءً، ويلتقي نادي النصر السعودي مع نادي العين الإماراتي أيضاً في تمام الخامسة مساءً، كما يلتقي نادي الدحيل القطري مع نادي التعاون السعودي في الثامنة مساءً، وأيضاً لقاء يجمع نادي برسبوليس الإيراني أمام نادي الشارقة الإماراتي في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

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جدول مباريات اليوم الخميس 24 سبتمبر "24-9-2020":

كأس السوبر الأوروبي المباراة الموعد القناة الناقلة بايرن ميونيخ - إشبيلية 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات beIN Sports HD 1

دوري أبطال أسيا المباراة الموعد القناة الناقلة سباهان - السد 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports HD 8 النصر - العين 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports HD 7 الدحيل - التعاون 20:00 مصر، 21:00 السعودية beIN Sports HD 7 برسيبوليس - الشارقة 20:00 مصر، 21:00 السعودية beIN Sports HD 8

كأس رابطة المحترفين المباراة الموعد القناة الناقلة بريستول سيتي - أستون فيلا 20:00 مصر، 21:00 السعودية beIN Sports HD لينكولن سيتي - ليفربول 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD مانشستر سيتي - بورنموث 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD

الدوري المصري - الجولة 29 المباراة الموعد القناة الناقلة وادي دجلة - سموحة 15:00 مصر، 16:00 السعودية ON Time Sports 1 HD المصري البورسعيدي - الانتاج الحربي 17:30 مصر، 18:30 السعودية ON Time Sports 2 HD الجونة - أسوان 17:30 مصر، 18:30 السعودية Time Sports HD الإسماعيلي - بيراميدز 20:00 مصر، 21:00 السعودية ON Time Sports 1 HD

الدوري المغربي المباراة الموعد القناة الناقلة الوداد الرياضي - الرجاء الرياضي 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD

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