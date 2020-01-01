جدول مباريات اليوم الأحد 16 أغسطس 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مباريات اليوم الأحد 16 أغسطس 2020 في الدوري الأوروبي والدوري المصري وجميع البطولات التي عادت من التوقف بسبب فيروس كورونا والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الأحد 16 أغسطس 2020 مجموعة من المباريات الكروية في البطولات المختلفة.

في الدوري الأوروبي يلتقي اليوم فريق إشبيلية الإسباني مع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، وذلك في الدور نصف النهائي من البطولة وتقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الدوري المصري يلتقي فريق بيراميدز مع طلائع الجيش في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وأيضاً يشهد الدوري التونسي اليوم مجموعة من المباريات القوية حيث يلتقي الساعة 4:30 مساءً بتوقيت تونس نادي الصفاقسي مع مستقبل سليمان، وفريق الملعب التونسي مع البنزرتي، ونادي هلال الشابة أمام الشبيبة، كما يلتقي أيضاً نادي الإفريقي مع اتحاد تطاوين في تمام الساعة السابعة مساءً، ومباراة تجمع نادي الاتحاد المنستيري أمام النجم المتلوي الساعة 7:10 مساءً.

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وفي هذا التقرير سنتعرف على مواعيد مباريات اليوم الأحد 16 أغسطس 2020 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأحد 16 أغسطس "16-8-2020":

الدوري التونسي - الجولة 20 المباراة الموعد القناة الناقلة الصفاقسي - مستقبل سليمان 16:30 تونس، 17:30 مصر Television Tunisienne 1 الملعب - البنزرتي 16:30 تونس، 17:30 مصر Television Tunisienne 2 هلال الشابة - شبيبة القيروان 16:30 تونس، 17:30 مصر - الإفريقي - اتحاد تطاوين 20:00 تونس، 21:00 مصر Alkass Four HD الاتحاد المنستيري - نجم المتلوي 20:10 تونس، 21:10 مصر -

الدوري الأوروبي - نصف النهائي المباراة الموعد القناة الناقلة إشبيلية - مانشستر يونايتد 21:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري المصري - الجولة 20 المباراة الموعد القناة الناقلة بيراميدز - طلائع الجيش 20:00 مصر، 21:00 السعودية ON Time Sports HD

الدوري الإسباني الدرجة الثانية - الملحق المباراة الموعد القناة الناقلة ألميريا - جيرونا 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD 3 ريال سرقسطة - إلتشي 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 3

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