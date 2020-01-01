جدول مباريات اليوم الأحد 13 سبتمبر 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مباريات اليوم الأحد 13 سبتمبر 2020 في الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني والدوري المصري وأبرز الدوريات، وما هي القنوات الناقلة؟

بين دوريات وبطولات في جولاتها الأخيرة وأخرى في جولاتها الأولى تستمر منافسات كرة القدم في كل مكان في العالم بشكل يومي، ويشهد اليوم الأحد ١٣ سبتمبر ٢٠٢٠ مجموعة كبيرة من المباريات الشيقة في الدوريات المختلفة.

يشهد اليوم الدوري الإسباني ختام الجولة الأولى من الموسم الجديد، حيث يلتقي نادي ألافيس مع ريال بتيس في تمام الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة، ولقاء لنادي بلد الوليد أمام ريال سوسيداد في تمام الرابعة عصراً، ومباراة تجمع بين فريق فياريال وفريق ويسكا الساعة ٦:٣٠ مساءً، ومواجهة بين فريقي فالنسيا وليفانتي في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي الدوري الإنجليزي تُستكمل مباريات الجولة الأولى من الموسم الجديد من البطولة بمباراة لفريق ويست بروميتش أمام ليستر سيتي في تمام الثالثة عصراً، ومباراة أخرى تجمع فريقي توتنهام وإيفرتون الساعة ٥:٣٠ مساءً بتوقيت القاهرة.

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ويختتم اليوم الدوري الفرنسي جولته الثالثة بمباراة تجمع نادي ليل أمام نادي ميتز في تمام الواحدة ظهراً، وتشهد الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة مباراة لنادي أنجيه أمام نادي ريمس، ولقاء يجمع بين نادي ديجون ونادي بريست، ولقاء لنادي نيم أمام نادي رين، كما يلتقي نادي لوريان مع نادي لنس، وفي الخامسة مساءً يلتقي نادي موناكو مع نادي نانت، ثم يلتقي بطل الموسم السابق باريس سان جيرمان مع أولمبيك مارسيليا في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي بطولة دوري نجوم قطر يواجه نادي الخور نادي الأهلي القطري الساعة ٥:١٥ مساءً، ويواجه فريق العربي فريق الغرافة الساعة ٧:٣٠ مساءً بتوقيت القاهرة.

وينهي الدوري التونسي فعالياته اليوم بالجولة ٢٦ والأخيرة من عمر البطولة، حيث يلتقي في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة نادي الشابة مع نادي الصفاقسي، ونادي الشبيبة مع نادي الترجي، ومواجهة لفريق نجم المتلوي مع مستقبل سليمان، ولقاء بين نادي حمام الانف أمام فريق الملعب التونسي، كما يلتقي نادي الاتحاد الرياضي بتطاوين مع نادي البنزرتي، وأيضاً يشهد اليوم لقاء قوي بين فريقي الإفريقي والنجم الساحلي في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وأخيراً يلتقي نادي المنستيري مع نادي اتحاد بن ڤردان الساعة ٧:٣٠ مساءً.

وفي الدوري المصري يستضيف نادي الزمالك فريق الإنتاج الحربي في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ضمن فعاليات الجولة ٢٧ من عمر البطولة.

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وفي هذا التقرير سنتعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 13 سبتمبر 2020 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأحد 13 سبتمبر "13-9-2020":

الدوري الإنجليزي - الجولة 1 المباراة الموعد القناة الناقلة وست بروميتش - ليستر سيتي 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 1 توتنهام هوتسبير - إيفرتون 17:30 مصر، 18:30 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الإسباني - الجولة 1 المباراة الموعد القناة الناقلة ديبورتيفو ألافيس - ريال بيتيس 14:00 مصر، 15:00 السعودية beIN Sports HD 3 بلد الوليد - ريال سوسييداد 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports HD 3 فياريال - هويسكا 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports HD 3 فالنسيا - ليفانتي 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 3

الدوري الفرنسي - الجولة 3 المباراة الموعد القناة الناقلة ليل - ميتز 13:00 مصر، 14:00 السعودية beIN Sports HD 6 لوريان - لانس 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 5 أنجيه - ستاد ريمس 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 8 ديجون - ستاد بريست 29 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 4 نيم أولمبيك - رين 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 6 موناكو - نانت 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports HD 6 باريس سان جيرمان - مارسيليا 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 6

دوري نجوم قطر - الجولة 3 المباراة الموعد القناة الناقلة الخور- الأهلي 17:15 مصر، 18:15 قطر Alkass One HD العربي - الغرافة 19:30 مصر، 20:30 قطر Alkass One HD

الرابطة التونسية المحترفة الأولى - الجولة 26 المباراة الموعد القناة الناقلة نادي حمام الأنف - الملعب التونسي 17:00 مصر، 18:00 السعودية Television Tunisienne 2 شبيبة القيروان - الترجي الرياضي 17:00 مصر، 18:00 السعودية Television Tunisienne 1 نجم المتلوي - مستقبل سليمان 17:00 مصر، 18:00 السعودية Television Tunisienne 2 اتحاد تطاوين - النادي البنزرتي 17:00 مصر، 18:00 السعودية Television Tunisienne 1 هلال الشابة - النادي الصفاقسي 17:00 مصر، 18:00 السعودية Television Tunisienne 2 النادي الإفريقي - النجم الساحلي 19:00 مصر، 20:00 السعودية Television Tunisienne 2 الاتحاد المنستيري - اتحاد بن قردان 19:30 مصر، 20:30 السعودية Television Tunisienne 1

الدوري المصري الممتاز - الجولة 26 المباراة الموعد القناة الناقلة الزمالك - الانتاج الحربي 20:00 مصر، 21:00 السعودية On Time sport

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