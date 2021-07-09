ما هي تفاصيل ومباريات النصر في معسكر الإعداد للموسم الجديد؟

كل ما تريد معرفته عن تحضيرات النصر للموسم الجديد من الدوري السعودي 2021-2022، جدول المباريات الودية للعالمي، مكان وموعد بداية وانتهاء المعسكر؟

مع اقتراب بداية الدوري السعودي 2022، تبدأ فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان في إقامة معسكراتها التحضيرية للموسم الجديد.

كان الموسم الماضي كارثيً على نادي النصر السعودي على جميع الأصعدة، فقد أنهى الدوري في المركز السادس ولم لحق بركب المشاركين في الآسيوية الموسم المقبل، بعد أن أنهى الفيصلي آماله وأقصاه من نصف نهائي كأس الملك.

على صعيد دوري أبطال آسيا 2021، نجح النصر في إنقاذ الموسم بالتأهل لدور 16 من البطولة، والذي سيواجه فيه نادي تراكتور الإيراني.

ما هي صفقات النصر في سوق الانتقالات الصيفية 2021 ومن رحل؟

يبدأ الموسم الجديد من الدوري السعودي في 12 أغسطس 2021 الموافق 4 محرم 1443، أما الدور الثاني من دوري الأبطال فموعده هو سبتمبر القادم.

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متى تبدأ تحضيرات النصر للموسم الجديد؟

بدأ النصر تحضيراته للموسم الجديد بتجمع اللاعبين المحليين في مقر النادي في 1 يوليو 2021، وبعد هذا التاريخ بيومين، بدأت مرحلة الفحوصات الطبية للمنضمين التي استمرت من 3 إلى 5 يوليو 2021.

في الثامن من يوليو، أجريت مسحة كورونا على اللاعبين، وذلك قبل السفر للمعسكر الخارجي.

#العالمي يبدأ استعداداته للموسم القادم من بلغاريا 🇧🇬



موسِمٌ جديد بـ آمال كبيرة وطموحاتٍ عالية 💛

بالتوفيق يا عالمي 💪 | 📹 pic.twitter.com/cIXlDGQXFM — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) June 30, 2021

أين يقام معسكر النصر الإعدادي للموسم الجديد؟

سيقام معسكر النصر الإعدادي للموسم الجديد هذا العام في بلغاريا، وسيخوض خلاله الفريق 4 مبارياتٍ ودية تحددت أولها فقط.

تغادر بعثة نادي النصر السعودي الرياض في 10 يوليو، على أن يسبقهم أو ينضم إليهم اللاعبون الأجانب في المعسكر ببلغاريا، ومن المقرر أن تعود البعثة في 2 أغسطس 2021.

جدول مباريات النصر التحضيرية للموسم الجديد

كما سبق الذكر، يخوض النصر 4 مبارياتٍ ودية في معسكر بلغاريا، أولها ستكون ضد نادي أبويل القبرصي في 29 يوليو 2021.

معسكر #العالمي_في_بلغاريا بيبدأ

نبدأ معه فعاليات ؟ 🤩



اليوم #خلفيات_العالمي علينا 💛

و الأسابيع الجاية على العالميين المبدعين 🎨



شارك بتصميمك في هاشتاق #خلفيات_العالمي

وكل اسبوع نختار أجمل التصاميم للنشر عبر حساب النادي 📸 pic.twitter.com/AlCaSyFD6S — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) July 9, 2021

وبعد العودة للرياض، سيخوض العالمي وديتين يومي 7 و8 أغسطس 2021، أي قبل انطلاق الدوري السعودي بأيامٍ قليلة.