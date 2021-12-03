كيف يتأهل المنتخب السعودي لدور 16 في كأس العرب 2021؟

لا تخل مباريات الأشقاء من المحيط للخليج من الإثارة والمتعة بل والمفاجآت القوية في جميع البطولات التي تجمعهم، وهو الوضع القائم في البطولة التي تجمعهم العائدة من جديد في قطر كأس العرب 2021.

كان منتخب الأردن هو بطل الجولة الأوى بلا منازع، حيث نجح في إحراج أحد كبار المنتخبات العربية واقتنص منه نقاط المباراة الثلاث، كان المنتخب السعودي أحد المرشحين بقوة للعودة باللقب.

أربك فوز النشامى حسابات الأخضر في التأهل عن مجموعته، وذلك بعد أن كان الأوفر حظًا للصعود رفقة منتخب المغربي.

جدول مباريات كأس العرب 2021 القنوات الناقلة والمجموعات

فما هي احتمالات تأهل المنتخب السعودي في كأس العرب 2021؟ نبحث معكم الإجابة في الأسطر التالية.

جدول مباريات المنتخب السعودي في كأس العرب 2021

المباراة الموعد النتيجة الملعب السعودية - الأردن الأربعاء 1 ديسمبر 2021،



22:00 السعودية، 21:00 الأردن 1-0 ستاد المدينة التعليمية فلسطين - السعودية السبت 4 ديسمبر 2021،



22:00 السعودية، 21:00 فلسطين ستاد المدينة التعليمية المغرب - السعودية الثلاثاء 7 ديسمبر 2021،



18:00 السعودية، 16:00 المغرب ستاد الثمامة

كانت بداية المنتخب السعودي بخسارة الأردن المذكورة، وبعدها سيواجه منتخب شرس رغم فارق الإمكانات هو الفدائي الفلسطيني، وسيكون على موعد مع الطرف الأقوى في المجموعة منتخب المغرب في الجولة الثالثة والأخيرة من دور مجموعات كأس العرب.

ترتيب مجموعة المنتخب السعودي في كأس العرب 2021

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 المغرب 1 1 0 0 4 0 +4 4 2 الأردن 1 1 0 0 1 0 +1 3 3 السعودية 1 0 0 1 0 1 -1 0 4 فلسطين 1 0 0 1 0 4 -4 0

فاز منتخب المغرب على منتخب فلسطين في الجولة الأولى من كأس العرب 2021 بأربعة أهدافٍ نظيفة، وأصبح في صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف فقط عن الأردن.

يحتل المنتخب السعودي المركز الثالث بصفرٍ من النقاط، وذلك بفارق الأهداف عن الفدائي القابع في قاع المجموعة، وهو ما يفسر تعقد مهمة صعود الأخضر.

ما هي قواعد التأهل في كأس العرب 2021؟

يتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة في كأس العرب 2021 إلى الدور الثاني، وفي حالة تساوي فريقين أو أكثر في عدد النقاط يتم اللجوء للمعايير التالية..

فارق الأهداف.

عدد الأهداف التي يمتلكها كل منتخب.

النقاط في المواجهات المباشرة بين المنتخبات المتساوية.

فارق الأهداف في المواجهات المباشرة بين المنتخبات المتساوية.

الأهداف التي سجلها كل منتخب في المتساويين معه في النقاط.

خصم نقاط اللعب النظيف على النحو التالي:

بطاقة صفراء = -1



بطاقة حمراء بعد تلقي الصفراء الثانية = -3



بطاقة حمراء مباشرة = -4



بطاقة صفراء + بطاقة حمراء مباشرة لنفس اللاعب = -5

القرعة.

كيف يتأهل المنتخب السعودي لدور 16 في كأس العرب 2021؟

تتبقى مباراتين للمنتخب السعودي كما ذكرنا ضد منتخبي فلسطين والمغرب، وحتى الآن لا يمتلك الأخضر أي نقطة.

تنتهي فرص السعودية في التأهل في حالة الخسارة من فلسطين وتعادل المغرب والأردن في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الثانية، لكن ما يبقي الأمل في هذه الحالة هي فوز النشامى على أسود الأطلسي، لكن في هذه الحالة سيحتاج الصقور للفوز على المنتخب المغربي بنتيجة كبيرة في المباراة الأخيرة، وتحقيق منتخب الأردن فوزه الثالث.

سيظل الوضع صعبًا في حالة تعادل السعودية وفلسطين، لكن في ذلك الوقت سيضمن فوز الأخضر على المغرب في المباراة الأخيرة إن حدث تأهل الأول، لكن بشرط أن يكون فارق الأهداف في صالح صقور المملكة.

الطريق الأسهل لتأهل المنتخب السعودي هو فوزه على فلسطين والمغرب، وقد لا يضمن هذا الأمر أيضًا التأهل في حالة فوز أسود الأطلسي على الأردن، وفوز النشامى على الفدائي، فحينها سيتساوى الثلاثي السعودية والمغرب والأردن في عدد النقاط، وسيتم اللجوء للمعايير السابق ذكرها لتحديد المتأهل.