جدول مباريات الدوري الإسباني الجولة 38، القنوات الناقلة والترتيب

تعرف على كل ما يخص الجولة 38 من الدوري الإسباني 2020، مواعيد المباريات، الغيابات، الترتيب، وما هي القنوات الناقلة للمباريات المرتقبة؟

تبدأ الجولة الختامية للدوري الإسباني لموسم 2019/2020 يوم الأحد 19 يوليو 2020 الموافق 28 ذو القعدة 1441 هجريًا.

يفتتح الجولة النادي الكتالوني بمباراة تجمعه بمضيفه نادي ألافيس في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، وتعتبر المباراة غير ذات الأهمية لبرشلونة الذي يعاني مرارة الهزيمة بعد خسارة الدوري، ويضع كل تركيزه الآن على الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا.

يستضيف ملعب واندا ميتروبوليتانو مباراة تجمع بين أتليتكو مدريد وريال سوسييداد، وفي كل النتائج المحتملة سوف ينهي الروخي بلانكوس في نفس ترتيبه في المركز الثالث من ترتيب جدول الدوري، باستثناء الخسارة التي قد تجعله يهبط للمركز الرابع.

المزيد من الفرق

بعد أن تصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم، برصيد 86 نقطة، متفوقا بفارق 7 نقاط عن غريمه التقليدي برشلونة صاحب المركز الثانى برصيد 79 نقطة، يختتم الريال الموسم الحالى فى الليجا بمباراة تجمعه بليجانيس الذي يستضيف المباراة على أرضه بملعب بوتاركي البلدي.

حسمت جميع مقاعد دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، فسيشارك في نسخة الموسم القادم ريال مدريد البطل وبرشلونة الوصيف وأتلتيكو مدريد وإشبيلية كثالث ورابع، وحسم مقعد واحد من الدوري الأوروبي لصالح فياريال، ويتبقى مقعدين، كما هبط فريقين للدرجة الثانية هما مايوركا وإسبانيول ويتبقى فريق واحد.

يتنافس على مقعدي البطولة الأوروبية ريال سوسييداد الذي تنتظره مباراة صعبة ضد أتلتيكو مدريد كما ذكرنا، وخيتافي الذي سيواجه ليفانتي الذي ضمن البقاء، كذلك فالنسيا الذي سيقابل إشبيلية، وغرناطة الذي سيواجه ريال مايوركا، وأخيرًا أتلتيك بيلباو وغرناطة اللذان سيواجهان بعضهما البعض في مباراة حاسمة.

خسارة الدوري الإسباني .. هل تكون بداية عودة برشلونة؟

جدول مباريات الدوري الإسباني - الجولة 38

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب ألافيس - برشلونة الأحد 19 يوليو 2020،

28 ذو القعدة 1441،

17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports HD 6 مينديزوروزا فياريال - إيبار الأحد 19 يوليو 2020،

28 ذو القعدة 1441،

18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports HD 13 لا سيراميكا بلد الوليد - ريال بيتيس الأحد 19 يوليو 2020،

28 ذو القعدة 1441،

18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports HD 3 خوسيه زوريا أتلتيكو مدريد - ريال سوسييداد الأحد 19 يوليو 2020،

28 ذو القعدة 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 7 واندا ميتروبوليتانو إسبانيول - سيلتا فيجو الأحد 19 يوليو 2020،

28 ذو القعدة 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 3 كورنيا البرات غرناطة - أتلتيك بيلباو الأحد 19 يوليو 2020،

28 ذو القعدة 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية لوس كارمينيس ليجانيس - ريال مدريد الأحد 19 يوليو 2020،

28 ذو القعدة 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 5 بوتاركي ليفانتي - خيتافي الأحد 19 يوليو 2020،

28 ذو القعدة 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية سيوتات دي فالنسيا أوساسونا - مايوركا الأحد 19 يوليو 2020،

28 ذو القعدة 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية السادار إشبيلية - فالنسيا الأحد 19 يوليو 2020،

28 ذو القعدة 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 8 رامون سانشيز

ما هي القنوات الناقلة للدوري الإسباني؟ وكيف تتابعه عبر الإنترنت؟

قنوات بي إن سبورت هي الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني في الشرق الأوسط، وسيتم تخصيص القنوات كما هو موضح في الجدول أعلاه.

لكن، يمكنك متابعة أهم المباريات عبر خدمة البث المباشر من موقع جول، والتي ستنقل لك مباراتي ريال مدريد وبرشلونة في الجولة 38 من الدوري الإسباني.

أبرز الغائبين عن الجولة 38 في الدوري الإسباني:

للإصابة للإيقاف أنطوان جريزمان - برشلونة جيرارد بيكيه - برشلونة صامويل أومتيتي - برشلونة إيفان راكيتيتش - برشلونة عثمان ديمبيلي - برشلونة جونيور فيربو - برشلونة مارسيلو - ريال مدريد رودريجو إيلي - ألافيس ماركوس يورينتي - أتلتيكو مدريد أوناي سيمون - أتلتيك بيلباو جواو فليكس - أتلتيكو مدريد ساؤول - أتلتيكو مدريد شيمي فرساليكو - أتلتيكو مدريد ماريو هيرموسو - أتلتيكو مدريد داريو بوفيدا - أتلتيكو مدريد زهير فضال - ريال بيتيس توماش فاسليك - إشبيلية خوانمي لوبيز - ريال بيتيس كارلوس باكا - فياريال ألكيس مورينو - ريال بيتيس راميرو فونيس موري - فياريال جويدو رودريجيز - ريال بيتيس راميرو جويرا - فياريال نوليتو - سيلتا فيجو روبن دوارتي - ألافيس رافينيا - سيلتا فيجو فيرناندو باتشيكو - ألافيس سيرجي داردير - إسبانيول أندريس جواردادو - ريال بيتيس راؤول دي توماس - إسبانيول دينيس سواريز - سيلتا فيجو بيرناردو إسبينوزا - إسبانيول روبن بلانكو - سيلتا فيجو ألان نيوم - خيتافي دافيد خونكا - سيلتا فيجو تشابيير إتشيتا - خيتافي سيرخيو ألفاريز - سيلتا فيجو داروين ماتشيس - غرناطة إيفان راميس - إيبار روبن بيريز - ليجانيس سيباستيان كورشيا - إسبانيول خورخي ميرامون - ليفانتي فيليب مانويلوفيتش - خيتافي أليكسندر سيدلار - مايوركا كويني - غرناطة كوتشو - مايوركا ماكسيم جونالو - غرناطة إنريك جاييجو - أوساسونا أليكس مارتينيز - غرناطة إيفير بانيجا - إشيبيلية نيدير لوزانو - غرناطة خوامي كوستا - فالنسيا إيفان لوبيز - ليفانتي مختار دياخابي - فالنسيا ليوناردو كورتيس - مايوركا ماريانو باربوسا - فياريال

ترتيب الدوري الإسباني: