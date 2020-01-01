جدول مباريات الدوري الإسباني الجولة 37، القنوات الناقلة والترتيب

تعرف على كل ما يخص الجولة 37 من الدوري الإسباني 2020، مواعيد المباريات، الغيابات، الترتيب، وما هي القنوات الناقلة للمباريات المرتقبة؟

بعد عودته من التوقف بسبب فيروس كورونا، أوشك هذا الموسم من الدوري الإسباني على الانتهاء، ووصلنا إلى الجولة 37 وقبل الأخيرة من عمر المسابقة.

يترقب عشاق الليجا مبارياتٍ فاصلة في هذا الأسبوع، والذي ستلعب جميع مبارياته في نفس اليوم حتى لا يحدث تلاعب في النتائج بين الفرق، سواءً لاستفادة إحدى فرق القمة أو القاع.

ستلعب الجولة 37 يوم الخميس 16 يوليو 2020 الموافق 25 ذو القعدة 1441، وأولى المباريات ستكون بين إيبار وبلد الوليد، ولن تكون للمباراة أهمية كبيرة حيث أن الفريقان ضمنا الاتسمرار في الدوري الإسباني الموسم المقبل.

المزيد من الفرق

قد يحسم لقب الليجا هذا الموسم الأسبوع الحالي، فريال مدريد وبرشلونة سيلعبان، ولا يحتاج الأول إلا للفوز حتى يحصل على البطولة دون النظر لنتيجة البلوجرانا، والذي سيكون عليه الفوز وانتظار تعثر الملكي لتبقى فرصة المنافسة على الدوري لآخر جولة بينهما.

مباراة برشلونة ستكون أمام أوساسونا المتواجد في المنطقة الدافئة في المركز 11 في ترتيب الدوري الإسباني ، أما فينتظره لقاء صعب ضد فياريال، والذي يعد هذا اللقاء حاسم أيضًا بالنسبة له، فعليه الخروج بأي نقطة لضمان المشاركة الأوروبية الموسم المقبل.

ستكون هناك مباراة صعبة أخرى في هذه الجولة بين أتلتيك بيلباو وليجانيس، فالأول يريد الفوز للمشاركة في الدوري الأوروبي والثني يريد الخروج من منطقة الهبوط، وفي إطار هذه الجولة سيقابل ريال بيتيس ليجانيس وسيلتا فيجو ليفانتي وأتلتيكو مدريد خيتافي ومايوركا غرناطة وريال سوسييداد إشبيلية وفالنسيا إسبانيول الذي هبط.

جولة حاسمة تنتظر كل عشاق الدوري الإسباني خاصةً برشلونة وريال مدريد ، فمن يحسم اللقب هذا الموسم؟

ما هي المباريات المتبقية لريال مدريد وبرشلونة، وهل يحسم فارق الأهداف لقب الدوري الإسباني؟

جدول مباريات الدوري الإسباني - الجولة 37

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب إيبار - بلد الوليد الخميس 16 يوليو 2020،

25 ذو القعدة 1441،

18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN SPORTS HD 6 مونيسيبال دي إيبوروا أتلتيك بيلباو - ليجانيس الخميس 16 يوليو 2020،

25 ذو القعدة 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN SPORTS HD 9 سان ماميس برشلونة - أوساسونا الخميس 16 يوليو 2020،

25 ذو القعدة 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN SPORTS HD 3 كامب نو ريال بيتيس - ألافيس الخميس 16 يوليو 2020،

25 ذو القعدة 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN SPORTS HD 12 بينيتو فيامارين سيلتا فيجو - ليفانتي الخميس 16 يوليو 2020،

25 ذو القعدة 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN SPORTS HD 13 بالايدوس خيتافي - أتلتيكو مدريد الخميس 16 يوليو 2020،

25 ذو القعدة 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN SPORTS HD 6 ألفونسو بيريز مايوركا - غرناطة الخميس 16 يوليو 2020،

25 ذو القعدة 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN SPORTS HD 10 دي سون مويكس ريال مدريد - فياريال الخميس 16 يوليو 2020،

25 ذو القعدة 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN SPORTS HD 1 ألفريدو دي ستيفانو ريال سوسييداد - إشبيلية الخميس 16 يوليو 2020،

25 ذو القعدة 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN SPORTS HD 7 ريالي أرينا فالنسيا - إسبانيول الخميس 16 يوليو 2020،

25 ذو القعدة 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN SPORTS HD 8 ميستايا

ما هي القنوات الناقلة للدوري الإسباني؟ وكيف تتابعه عبر الإنترنت؟

قنوات بي إن سبورت هي الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني في الشرق الأوسط، وسيتم تخصيص القنوات كما هو موضح في الجدول أعلاه.

لكن، يمكنك متابعة أهم المباريات عبر خدمة البث المباشر من موقع جول، والتي ستنقل لك مباراتي ريال مدريد وبرشلونة في الجولة 37 من الدوري الإسباني.

أبرز الغائبين عن الجولة 37 في الدوري الإسباني:

للإصابة للإيقاف أنطوان جريزمان - برشلونة مارتن أجيريجابيريا - ألافيس صامويل أومتيتي - برشلونة إنييجو مارتينيز - أتلتيك بيلباو عثمان ديمبيلي - برشلونة ماريو هيرموسو - أتلتيكو مدريد مارسيلو - ريال مدريد داميان سواريز - خيتافي ماريانو دياز - ريال مدريد تشابيير إتشيتا - خيتافي ناتشو فيرنانديز - ريال مدريد تشيدوزي أوازيم - ليجانيس شيمي فرساليكو - أتلتيكو مدريد ريسيو - ليجانيس داريو بوفيدا - أتلتيكو مدريد جوناثان سيلفا - ليجانيس توماش فاسليك - إشبيلية فران خاميز - مايوركا كارلوس باكا - فياريال روبن ألكاراز - بلد الوليد راميرو فونيس موري - فياريال ماريانو داميان - فياريال راميرو جويرا - فياريال لا يوجد

ترتيب الدوري الإسباني: