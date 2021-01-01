جدول مباريات الدحيل في كأس العالم للأندية 2020، القنوات الناقلة والتذاكر

تعرف على مشوار الدحيل في كأس العالم للأندية 2020 بعد أن أوقعته القرعة في مواجهة الأهلي المصري، وما هي القنوات الناقلة للمباريات وكيف تحصل على تذكرتك؟

مع عودة تنظيم كأس العالم للأندية للقطر العربي، عادت الأندية العربية وبقوة للمشاركة في المسابقة التي تعد تتويجًا لمشوار كبير في البطولة القارية لكل فريق.

لم تكتف أنديتنا من المحيط للخليج بالتمثيل المشرف كما هو الحال في كأس العالم للمنتخبات، بل تألقت وأبدعت وأمتعت ووقفت حجر عثرة في السنوات الأخيرة أمام أعتى الفرق في عالم الساحرة المستديرة، فمن ينسى إحراج نادي الجزيرة في مونديال 2017 أمام ريال مدريد، وقربه من الفوز، أو وصول العين لنهائي 2018 ومواجهة الملكي في النهائي.

في النسخ الأخيرة من كأس العالم للأندية، اعتدنا على تواجد فريقين عربيين على الأقل، وشاهدنا 3 فرق عربية في النسخة السابقة هي السد والهلال والترجي.

المزيد من الفرق

وهذا العام، يشارك في مونديال الأندية كبيرين عربيين هما الدحيل الفائز بالدوري القطري ، والأهلي المصري بطل دوري أبطال إفريقيا .

أوقعت قرعة كأس العالم للأندية 2020 الفريقان العربيان في مواجهة مباشرة في ربع النهائي، ورغم افتقادنا لأحدهما مع إطلاق الحكم صافرة نهاية المباراة، إلا أن الجانب المشرق هو تواجد فريق عربي في نصف النهائي.

وفي هذا التقرير، نتعرف على جدول مباريات الدحيل في كأس العالم للأندية وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد بطولة كأس العالم للأندية 2021؟ وما هي الفرق المشاركة؟

جدول مباريات الدحيل في كأس العالم للأندية 2020

كما سبق الذكر ستكون بداية الأهلي والدحيل في مواجهة بعضهما البعض في كأس العالم للأندية.

الفريق الفائز من هذه المباراة سيواجه بايرن ميونخ الفائز بدوري أبطال أوروبا ، أما الخاسر فسيلعب على المركز الخامس أمام الخاسر من نادي أونال المكسيكي وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي.

الدور المباراة الموعد الملعب ربع النهائي الدحيل - الأهلي الخميس 4 فبراير 2021،

22 جمادى الآخرة 1442،

20:30 قطر، 19:30 مصر ستاد المدينة التعليمية مباراة المركز الخامس (أونال / أولسان) - (الدحيل / الأهلي) الأحد 7 فبراير 2021،

25 جمادى الآخرة 1442،

18:00 قطر، 17:00 مصر ستاد أحمد بن علي نصف النهائي (الدحيل / الأهلي) - بايرن ميونخ الإثنين 8 فبراير 2021،

26 جمادى الآخرة 1442،

21:00 قطر، 20:00 مصر ستاد أحمد بن علي

ما هي القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية 2020؟

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية حقوق إذاعة مباريات كأس العالم للأندية حصريًا في الشرق الأوسط، وستكون قبلة المشاهد العربي إذا ما أراد متابعة المونديال العالمي.

لكن، إذا لم تتمكن من مشاهدة مباريات الدحيل عبر المجموعة القطرية، فيمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي تقدمها النسخة العربية من جول لمتابعيها من المحيط للخليج.

كيف تحصل على تذاكر كأس العالم للأندية 2020؟

وضعت اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية نظامًا لبيع التذاكر، وقد قامت بتقسيم عملية البيع على مرحلتين، مرحلة البيع لحاملي البطاقات الائتمانية، ومرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة.

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بدأت المرحلة الأولى في 18 يناير واستمرت حتى 24 يناير 2021، وفي نفس اليوم بدأت المرحلة الثانية التي ستستمر حتى نهاية البطولة في 11 فبراير 2021.

ما هي شروط الحصول على تذكرة لكأس العالم للأندية؟

هناك مجموعة من الشروط التي وضعتها اللجنة المنظمة لاستلام تذكرة كأس العالم للأندية، وقد قسمت الطالبين إلى شريحتين:

المشجعون الذين أخذوا جرعتين من لقاح فيروس كورونا أو أصيبوا بعد 1 أكتوبر 2020، سيحصلون على تذاكرهم في أي وقت من مركز قطر الوطني للمؤتمرات، لكن قبل المباراة بما لا يقل عن 72 ساعة. المشجعون الذين لم يصابوا أو يأخذوا اللقاح أو الذين أصيبوا قبل 1 أكتوبر 2020، يجب عليهم إجراء فحص فيروس كورونا في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، وذلك قبل الحصول على التذكرة، وسيكون الحد الأقصى أيضًا 72 ساعة قبل المباراة.

نظرًا لاعتبارات الوقاية من فيروس كورونا، سيقتصر دخول دولة قطر على المقيمين ببطاقات الهوية السارية ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، كذلك حاملي تصاريح دخول استثنائية.

ما هي أسعار تذاكر كأس العالم للأندية 2020؟

تتفاوت أسعار تذاكر كأس العالم للأندية بحسب الدور الذي تقام فيه المباراة، وكل لقاء يختلف فيه السعر بحسب الفئة.

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الدور الفئة 1 الفئة 2 الفئة 3 الدور الثاني 70 30 10 مباراة تحديد المركزين الخامس، ومباراة نصف النهائي الأولى 70 30 10 مباراة نصف النهائي الثانية 200 100 50 مباراة تحديد المركز الثالث والنهائي 300 150 70

*الأسعار بالريال القطري