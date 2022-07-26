من يفوز بالدوري المصري 2022؟ مباريات الأهلي والزمالك المتبقية

احتدمت المنافسة بين الزمالك والأهلي على لقب موسم 2021-22 من الدوري المصري الممتاز، فمن يحقق اللقب في النهاية؟

يعد الدوري المصري الممتاز واحدًا من أعرق وأقدم بطولات الدوري في المنطقة العربية، والصراع فيه دائمًا ما يكون محتدمًا، خاصة بين الغريمين التقليديين، الأهلي والزمالك.

ومع تطور الدوري المصري على مستوى المنافسة في السنوات الأخيرة، خاصة مع دخول نادي بيراميدز في الصراع خلال السنوات الأخيرة، لم يعد اللقب محجوزًا بسهولة لأحد القطبين.

الصراع في موسم 2021-22 من الدوري المصري مفتوح على كل الاحتمالات، وإن كان الزمالك يسير بخطى ثابتة وواثقة نحو الحفاظ على لقبه، وحصد لقب الدوري المصري للمرة 14 في تاريخه.

وتحتدم المنافسة بين الزمالك والأهلي وبيراميدز على لقب الدوري المصري خلال الموسم الجاري مع اقتراب الموسم من النهاية.

جدول مباريات الدوري المصري 2022 والقنوات الناقلة

ونستعرض في التقرير سير المنافسة في الدوري المصري خلال الجولات الأخيرة ومن حسم اللقب في نهاية المطاف.



جدول ترتيب الدوري المصري 2022

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 الزمالك 26 19 3 4 46 25 +21 60 2 بيراميدز 26 17 5 4 44 17 +27 56 3 الأهلي 24 15 6 3 50 20 +30 51 4 فيوتشر 26 12 6 8 41 28 +13 42 5 سموحة 26 10 9 7 36 34 +2 39 6 طلائع الجيش 26 9 11 6 19 21 -2 38 7 البنك الأهلي 26 9 10 7 31 29 +2 37 8 فاركو 26 8 11 8 19 17 +2 35 9 سيراميكا كليوباترا 26 7 11 8 31 31 0 32 10 المصري 26 7 10 9 31 31 0 31 11 إنبي 26 6 12 8 30 32 -2 30 12 الاتحاد 26 7 9 10 32 42 -10 30 13 الجونة 26 7 5 14 24 34 -10 26 14 غزل المحلة 26 5 11 10 21 31 -10 26 15 الإسماعيلي 25 6 8 11 20 31 -11 26 16 المقاولون العرب 25 4 11 10 21 27 -6 23 17 إيسترن كومباني 26 4 9 13 24 47 -23 21 18 مصر المقاصة 26 2 9 15 11 34 -23 15



متى ينتهي الدوري المصري 2022؟

يتكون دوري المحترفين السعودي من 18 فريقًا، وهو ما يشير إلى أن عدد الجولات هو 34 جولة طوال الموسم.

موسم 2021-22 من الدوري المصري مر بالعديد من عمليات التأجيل وهو ما تسبب في تأخير موعد نهاية البطولة أكثر من مرة، بسبب جدول الفريق المشاركة في البطولات الإفريقية.

الاتحاد المصري لكرة القدم نشر في مايو الماضي الموعد النهائي لموسم 2021-22 من الدوري المصري، بعد أن نشر جدول المباريات من الجولة 24 وحتى 34 (الأخيرة)، التي تقام على مدار يومي 29 و30 أغسطس 2022.

ما هي مباريات الزمالك الأخيرة في الدوري المصري 2022؟

الجولة المباراة الموعد النتيجة الملعب 27 فيوتشر - الزمالك الخميس 28 يوليو 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية السلام 28 الزمالك - بيراميدز الخميس 28 يوليو 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية القاهرة 29 الجونة - الزمالك الجمعة 5 أغسطس 2022،

21:00 مصر، 20:00 السعودية خالد بشارة 30 الزمالك - مصر للمقاصة الجمعة 5 أغسطس 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية القاهرة 31 فاركو - الزمالك الجمعة 19 أغسطس 2022،

18:30 مصر، 19:30 السعودية الإسكندرية 32 الزمالك - الاتحاد الثلاثاء 23 أغسطس 2022،

19:00 مصر، 20:00 السعودية القاهرة 33 المصري - الزمالك الجمعة 26 أغسطس 2022،

19:00 مصر، 20:00 السعودية برج العرب 34 الزمالك - إيسترن كومباني الإثنين 29 أغسطس 2022،

19:00 مصر، 20:00 السعودية القاهرة

ما هي مباريات الأهلي الأخيرة في الدوري المصري 2022؟

الجولة المباراة الموعد النتيجة الملعب 27 مصر للمقاصة - الأهلي الأربعاء 27 يوليو 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية الكلية الحربية 21 المقاولون العرب - الأهلي السبت 30 يوليو 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية المقاولون العرب 28 الأهلي - فاركو الأربعاء 3 أغسطس 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية الأهلي WE السلام 29 الاتحاد - الأهلي الأحد 7 أغسطس 2022، 21:00 مصر، 22:00 السعودية برج العرب 30 الأهلي - المصري الأربعاء 10 أغسطس 2022، 21:00 مصر، 22:00 السعودية برج العرب 18 الأهلي - الإسماعيلي الأحد 14 أغسطس 2022، 21:00 مصر، 22:00 السعودية برج العرب 31 إيسترن كومباني - الأهلي السبت 20 أغسطس 2022، 21:00 مصر، 22:00 السعودية المقاولون العرب 32 الأهلي - إنبي الثلاثاء 23 أغسطس 2022، 19:00 مصر، 20:00 السعودية الأهلي WE السلام 33 طلائع الجيش - الأهلي الجمعة 26 أغسطس 2022، 19:00 مصر، 20:00 السعودية برج العرب 34 الأهلي - سيراميكا كليوباترا الإثنين 29 أغسطس 2022،

19:00 مصر، 20:00 السعودية الأهلي we السلام

كيف يحسم الدوري المصري في حال التعادل بالنقاط؟

بحسب اللائحة التنظيمية للدوري المصري الممتاز، فإنه في حال تعادل النقاط يتم اللجوء إلى أحد المعايير التالية بالترتيب: