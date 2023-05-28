مبارة ساوثامبتون كشفت الكثير .. هل يقفز محمد صلاح من سفينة ليفربول الغارقة؟

مستقبل محمد صلاح يشغل حيزًا كبيرًا من تفكير جمهور ليفربول..

اكتفى ليفربول بتحاول محبط خارج ملعبه أمام ساوثامبتون بنتيجة 4-4، في المباراة التي أقيمت على ملعب "سانت ماري" لحساب الجولة 38 والأخيرة لموسم 2022-23 في الدوري الإنجليزي.

ليفربول الذي تقدم بهدفين مبكرين في غضون أول ربع ساعة من زمن المباراة، وجد نفسه يتخلف بنتيجة 4-2 في الدقيقة 64، قبل أن يعود ويعادل النتيجة بعد عشر دقائق بالضبط.

الأهم من النتيجة والأداء في المباراة، كانت حالة المصري محمد صلاح نجم ليفربول، الذي اكتفى بصناعة هدف واحد فقط من رباعية فريقه.

صلاح كان قد خرج بعد التأكد من عدم تأهل ليفربول إلى دوري أبطال أوروبا برسالة اعتذار إلى جماهير "الريدز"، عبر خلالها عن إحباطه في عدم نجاح الفريق في التأهل إلى النسخة المقبلة من البطولة.

يورجن كلوب، مدرب ليفربول، خرج في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة ساوثامبتون مؤكدًا أنه يتفهم ما قاله صلاح، بالنظر إلى غضبه الشديد من عدم التأهل إلى دوري الأبطال.

لكن المدرب الألماني تحدث عن إمكانية رحيل صلاح بعد الفشل في التأهل:"لو جاء أي لاعب وقال لي "نحن لم نتأهل إلى دوري أبطال أوروبا وأريد الرحيل" سأقوم بإيصاله بنفسي إلى أي فريق آخر، وهذه ليست حالة محمد صلاح على الإطلاق".

عقله لم يعد في ليفربول؟

صحيح أن "الملك المصري" قدم موسمًا رائعًا مع ليفربول على كافة الأصعدة، لكنه لم يظهر في أفضل مستوياته أمام ساوثامبتون، بالنظر إلى أن المباراة كانت تحصيل حاصل لكافة الأطراف.

صلاح ظهر بشكل باهت في معظم أوقات المباراة، لكنه على الرغم من ذلك كان له أكثر من ظهور خطير على مرمى أصحاب الأرض.

ربما يشعر صلاح بالإحباط من فكرة عدم التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، لكن حقيقة أن عقده مع ليفربول يمتد حتى يونيو 2025 قد تُعقد فكرة رحيله إذا ما أراد ذلك.

خياران لا ثالث لهما!

رحيل صلاح عن ليفربول، إذا حدث، سيكون من أجل فريقين لا ثالث لهما، هما ريال مدريد الإسباني أو باريس سان جيرمان الفرنسي، مع استبعاد تام لفكرة الانتقال إلى أحد الأندية الإنجليزية.

استبعاد برشلونة من الصورة، ولو مؤقتًا، سيكون بسبب وضع "البلوجرانا" الاقتصادي المعقد في المقام الأول، لكن فرصة التعاقد مع نجم بقيمة صلاح إذا سنحت قد تجعل برشلونة يحاول.

ومن المؤكد أن ريال مدريد سيبحث عن لاعب في مركز الجناح الأيمن بعد قرار ماركو أسينسيو بعدم تجديد عقده وعدم ارتياح البرازيلي رودريجو في هذا المركز.

وسيكون انضمام صلاح إلى ريال مدريد نقلة نوعية هائلة في خط الهجوم الملكي، بما سيقدمه "الملك المصري" من مزايا فنية وتجارية.

وعلى الجانب الآخر، يظل وضع الأرجنتيني ليونيل ميسي غامضًا في باريس سان جيرمان، وإذا قرر ميسي الرحيل في نهاية الموسم، سيكون على باريس سان جيرمان البحث عن بديل.

صلاح ارتبط من قبل بالانتقال إلى باريس سان جيرمان، لكن الأمور لم تزد عن حد التكهنات، والآن قد تعود الفرصة لتلوح من جديد في الأفق.

أسطورة!

المؤكد هو أن صلاح أصبح أحد أساطير ملعب "أنفيلد" بالنظر إلى سجله التهديفي من ناحية، وتأثيره في الحقبة الجديدة للفريق تحت قيادة يورجن كلوب.

وإذا خرج صلاح من ليفربول اليوم، سيكون قد قدم كل شيء للفريق، وسيظل أسطورة أبد الدهر في "أنفيلد".