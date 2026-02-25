كيف تشتري تذاكر مبارايات منتخب قطر في كأس العالم 2026: المواعيد والأسعار والملاعب والمزيد

بعد استضافة النسخة الأكثر تقارباً وإبهاراً في تاريخ كأس العالم عام 2022، يستعد المنتخب القطري لنقل إبداعاته عبر المحيط الأطلسي.

لقد أصبح "العنابي" قوة لا يستهان بها في الكرة الآسيوية، وسيكون الكثير من المشجعين حريصين على رؤية كيف سيتألق أبطال آسيا على الملاعب الشاسعة في أمريكا الشمالية.

هل تستطيع النجوم القطرية السطوع تحت أضواء سان فرانسيسكو وفانكوفر؟ يمكنك أن تكون هناك لتكتشف ذلك بنفسك. دع GOAL يستعرض لك أحدث المعلومات حول تذاكر كأس العالم 2026، بما في ذلك كيفية تأمين مقعدك وتكلفة التذاكر.

متى ينطلق مونديال كأس العالم 2026؟

ستقام بطولة كأس العالم 2026 في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، وتتوزع مبارياتها على 16 مدينة مضيفة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

سيتم لعب رقم قياسي من المباريات (104 مباراة) على مدار 34 يوماً في أمريكا الشمالية. ولأول مرة، ستشهد البطولة مشاركة 48 فريقاً وستستضيفها ثلاث دول بشكل مشترك، مما يجعلها أضخم مهرجان كروي شهده العالم على الإطلاق.

المدن المضيفة لكأس العالم 2026 هي كما يلي:

كندا: تورونتو وفانكوفر.

المكسيك: غوادالاخارا، مكسيكو سيتي، ومونتيري.

الولايات المتحدة: أتلانتا، بوسطن، دالاس، هيوستن، كانساس سيتي، لوس أنجلوس، ميامي، نيويورك/نيوجيرسي، فيلادلفيا، سان فرانسيسكو، وسياتل.

ما هو جدول مباريات المنتخب القطري في كأس العالم 2026؟

يدخل المنتخب القطري البطولة بتوقعات عالية بعد نجاحاته القارية الأخيرة. وبعد اكتسابه خبرة لا تقدر بثمن كمستضيف في 2022، يتطلع العنابي لإثبات أحقيته بالتواجد بين نخبة العالم في المجموعة الثانية.

تنتظرهم رحلة مثيرة عبر الساحل الغربي، تبدأ من شمال كاليفورنيا قبل التوجه شمالاً إلى كندا. اطلع على مواعيد مباريات دور المجموعات أدناه:

التاريخ المباراة المكان التذاكر 13 يونيو 2026 قطر ضد سويسرا ملعب ليفيز (سان فرانسيسكو) التذاكر 18 يونيو 2026 كندا ضد قطر بي سي بليس (فانكوفر) التذاكر 24 يونيو 2026 يُحدد لاحقًا ضد قطر لومن فيلد (سياتل) التذاكر

متى تشتري تذاكر مباريات المنتخب القطري في كأس العالم 2026

لدى المشجعين عدة فرص لشراء تذاكر مباريات قطر عبر موقع FIFA الرسمي من الآن وحتى انطلاق العرس الكروي في يونيو.

بينما انتهت المراحل المبكرة مثل "مرحلة مبيعات فيزا" و"قرعة الاختيار العشوائي"، فإن النافذة الأكثر أهمية للجماهير لم تأتِ بعد:

مرحلة البيع في اللحظة الأخيرة

بدءاً من أوائل أبريل 2026، سيتمكن المشجعون من شراء أي تذاكر متبقية على أساس "الأسبقية للأسرع". ستكون هذه معاملات فورية مع تأكيد مباشر. ونظراً للمكانة الدولية المتصاعدة لقطر، توقع أن تنفد هذه التذاكر بسرعة كبيرة.

الأسواق الثانوية

إذا نفدت التذاكر عبر القنوات الرسمية، يمكن للمشجعين التوجه إلى سوق التذاكر الثانوي عبر مواقع مثل StubHub. ورغم أن هذه المواقع توفر فرصة ثانية للحصول على مقاعد، إلا أن الأسعار غالباً ما تخضع لقوى العرض والطلب ويمكن أن تكون أعلى بكثير من القيمة الاسمية.

أين يمكن شراء تذاكر مباريات المنتخب القطري في كأس العالم 2026 ؟

المكان الأساسي والأكثر موثوقية لتأمين مقاعد مباريات قطر هو بوابة تذاكر FIFA الرسمية. يجب على جميع المشجعين التسجيل للحصول على معرف FIFA (FIFA ID) للمشاركة في المبيعات الرسمية.

بالإضافة إلى الإصدارات الأولية، يدير FIFA أيضاً "سوق إعادة البيع والتبادل الرسمي". هذه هي المنصة الوحيدة المصرح بها للجماهير لبيع أو شراء التذاكر التي لا يمكنهم استخدامها بأمان. ومن المقرر إعادة افتتاحها في 2 أبريل 2026.

للراغبين في ضمان مقعد مع تجربة فاخرة، تقدم القطرية للعطلات باقات سفر حصرية تشمل الرحلات الجوية، الإقامة، وتذاكر المباريات الرسمية، وهي "المتجر الشامل" المثالي لعشاق العنابي.

أما بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن مرونة أكبر أو مواقع جلوس محددة بعد نفاد التذاكر، فإن StubHub هو المنصة الثانوية المفضلة. وعلى الرغم من أن الأسعار قد تكون مرتفعة، إلا أنها توفر طريقة آمنة للعثور على مقاعد لأهم مباريات المنتخب.

كم تبلغ تكلفة تذاكر مباريات المنتخب القطري في كأس العالم 2026؟

تم تصنيف تذاكر مباريات قطر في دور المجموعات لتناسب كافة فئات المشجعين. توفر الفئة 1 التجربة المميزة بمقاعد في الطوابق السفلية الرئيسية، بينما توفر الفئة 2 رؤية متوازنة من الطوابق المتوسطة أو الزوايا السفلية. وتعد الفئة 3 خياراً اقتصادياً في الطوابق العلوية، بينما تظل الفئة 4 الأقل تكلفة، رغم أن هذه المقاعد تقع غالباً في أعلى أقسام الملعب.

الأسعار التقديرية لمباريات قطر في دور المجموعات هي كما يلي:

الفئة 1: مقاعد الطابق السفلي الرئيسية (450 - 620 دولار)

الفئة 2: مقاعد الطابق المتوسط/الزوايا السفلية (280 - 400 دولار)

الفئة 3: مقاعد الطابق العلوي (150 - 250 دولار)

الفئة 4: الأقل تكلفة / رؤية محدودة (60 - 120 دولار)

ماذا نتوقع من قطر في كأس العالم 2026؟

تصل قطر إلى أمريكا الشمالية ليس فقط كمشارك، بل كبطل لآسيا. لقد تطور الفريق بشكل ملحوظ منذ عام 2022، حيث بات يقدم كرة قدم أكثر هجوماً وثقة، مما نال إعجاب المتابعين حول العالم.

بقيادة النجم الملهم أكرم عفيف، الذي أثبت قدرته على حسم المباريات بمفرده، والهداف القناص المعز علي، يمثل العنابي تهديداً لأي دفاع. تحت قيادتهم التكتيكية الحالية، توقع فريقاً يجيد الاستحواذ وقاتلاً في الهجمات المرتدة. بعد خيبة الأمل بالخروج من دور المجموعات على أرضهم، هذا الفريق مدفوع برغبة لإثبات أن الكرة القطرية جاهزة للأدوار الإقصائية في المونديال.

ما هي ملاعب كأس العالم 2026؟

تحقق من المدن الست عشرة المضيفة والملاعب التي ستحتضن الإثارة: