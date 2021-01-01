ما هو تاريخ مواجهات الأهلي وبايرن ميونخ وجميع الأندية الأوروبية؟

خاض المارد الأحمر العديد من المواجهات طوال تاريخه ضد الأندية الأوروبية، وقبل مباراة الأهلي وبايرن ميونخ في كأس العالم للأندية، كم عدد هذه المباريات؟

لا شك الأهلي المصري هو أحد أعرق الأندية في الوطن العربي من المحيط للخليج، وطوال تاريخه حقق العديد من الإنجازات المحلية والقارية بل وحتى العالمية، والتي كان من شأنها وضعه على قمة الأندية الأكثر شعبية في الوطن العربي.

وصل الأهلي لكأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخه، وكانت مباراته الأولى ضد صاحب الأرض الدحيل بطل الدوري القطري، ونجح في تخطيه ليضرب موعدًا مع بايرن ميونخ الفائز بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

لم تكن هذه المباراة الأولى للنادي الأهلي ضد أحد الأندية الأوروبية، بل يحمل تاريخ المارد الأحمر العديد من هذه المواجهات التي عرفت عشاق كرة القدم في القارة العجوز على العريق القاهري.

موعد مباراة الأهلي القادمة ضد بايرن ميونخ في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

فما هو تاريخ القلعة الحمراء في مواجهة البايرن وجميع الأندية الأوروبية؟

ما هو تاريخ مواجهات الأهلي وبايرن ميونخ؟

لن تكون مباراة الأهلي وبايرن ميونخ في كأس العالم للأندية هي الأولى بين الفريقين، فقد سبق لهما أن التقيا في مناسبتين من قبل.

المواجهة الأولى بين العريقين كانت في عام 1977، عندما استضاف النادي الأهلي البايرن وفاز عليه بهدفين لهدف، وسجل أهداف النادي الأهلي شريف عبد المنعم ومحمود الخطيب.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبايرن ميونخ وكأس العالم للأندية؟

التقى الأهلي وبايرن ميونخ للمرة الثانية في مباراة ودية أخرى عام 2012، وهذه المرة كانت في قطر، وانتهى اللقاء بفوز العملاق البافاري بهدفين لهدف، وسجل الأهداف محمد بركات للمارد الأحمر، وإيفيكا أوليتش للبايرن.

كانت المباراة الثالثة بين الفريقين في كأس العالم للأندية 2021، وهذه المرة فاز البافاري بهدفين نظيفين.

العام المباراة النتيجة 1977 الأهلي - بايرن ميونخ 1-2 2012 بايرن ميونخ - الأهلي 1-2 2021 الأهلي - بايرن ميونخ 2-0

ما هو تاريخ مواجهات الأهلي والأندية الأوروبية؟

كانت بداية مواجهات الأهلي ضد الأندية الأوروبية في عام 1929، عندما خاض الفريق جولة أوروبية بدأت في 17 يوليو وانتهت في 6 سبتمبر.

واجه النادي الأهلي خلال هذه الجولة فنربخشه التركي وفاز عليه بستة أهدافٍ لهدفين، وفي نفس العام فاز المارد الأحمر على جلطة سراي بهدفٍ نظيف، ومن ثم خسر من المنتخب التركي بهدفين مقابل هدف.

لم تتوقف مباريات الأهلي الأوروبية في 1929، حيث التقى لايبزيج وتعادل معه 2-2، ثم فاز على ميونخ 1860 بأربعة أهدافٍ لثلاثة، وذلك قبل أن يتعادل مع تنس بوروسيا برلين بهدفين لمثلهما، ويخسر من نفس الفريق بخمسة أهدافٍ لثلاثة، وفي نهاية الجولة الألمانية تعادل مع جلسنكرش بثلاثة أهدافٍ لمثلهم.

انطلق المارد الأحمر بعد ذلك إلى بلغاريا وخاض مباراتين، كانت الأولى ضد ليفسكي وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفٍ لمثله، وذلك قبل أن يخسر من سلافيا بأربعة أهدافٍ لهدف.

عاد الأهلي لمغامراته الأوروبية في 1959 عندما واجه النجم الأحمر الصربي، وفي العام التالي واجه برشلونة للمرة الأولى، ثم استضاف بطل أوروبا مرتين على التوالي بنفيكا في عام 1963.

التقى النادي الأهلي في 1975 مع ليجا وارسو ودوكلا براج، وفي العام التالي استضاف بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني وأوستريا فيينا، وذلك قبل أن يواجه بايرن ميونخ في 1977 للمرة الأولى في تاريخ الفريقين، واختتم المارد الأحمر حقبة السبعينيات بمواجهة ساوثامبتون في 1979.

بعد 7 سنوات واجه الأهلي ستيوا بوخارست بطل أوروبا في ذلك التوقيت، ثم واجه كوينزبارك رينجرز الإنجليزي في 1988.

أشهر مباريات النادي الأهلي ضد الأندية الأوروبية في التاريخ هي مباراة ريال مدريد في 2001، والتي كانت ضمن احتفالية نادي القرن، وفاز بها المارد الأحمر بهدفٍ نظيف.

واجه الأهلي بعد ذلك روما في 2002، وأياكس وريال سوسييداد في 2003، ثم أوساسونا وبيليننسيش في 2004، وذلك قبل أن يواجه باريس سان جيرمان في 2006.

وفي إطار الاحتفالات بالمئوية، استضاف المارد الأحمر برشلونة في 2007 على ستاد القاهرة الدولي، وخسر بأربعة أهدافٍ نظيفة، وفي نفس العام التقى مع بنفيكا وفاز بهدفين لهدف.

التقى الأهلي مع روما في 2008 ثم باير ليفركوزن وسلتيك ونادي برشلونة في 2009، ومن ثم أياكس في 2010، وذلك قبل مباراته الثانية ضد بايرن ميونخ في 2012.

في نفس العام قابل المارد الأحمر إسبانيول، وفي 2015 قابل خيتافي وبعدها بعام التقى مع روما، وذلك قبل مباراة أتلتيكو مدريد في 2017، أما آخر مباريات الأهلي ضد الأندية الأوروبية فكانت في مهرجان اعتزال النجم حسام غالي في 2018.