مباراتان وتصرف "حقير" .. خفايا وأسرار "مدوية" وراء رحيل رياض محرز عن مانشستر سيتي

ما هي الأسباب التي دفعت رياض محرز للترحيب بالرحيل عن السيتي؟

يبدو أنه لو لم يتعرض النجم رياض محرز لما تعرض له، وستعرفونه بكل التفاصيل الصادمة في هذا المقطع، لكان قد استمر لفترة أطول بقميص نادي مانشستر سيتي، ولكن ما حدث من خفايا وأسرار في الأشهر الأخيرة من الموسم الماضي لا يتحمله أي لاعب على الإطلاق!

وجد النجم العربي الجزائري ما لم يجده أي لاعب آخر في صفوف النادي السماوي؛ إذ تلقى تصرفًا حقيرًا من المُدرب بيب جوارديولا، ومباراتان فاصلتان في الموسم دفعتاه لطلب المغادرة هذا الصيف والموافقة على عرض نادي الأهلي السعودي.

والآن انكشف كل ما تحمله محرز وظهرت الحقيقة كاملة أمام الجماهير، والتي أغلبها بعدما عرفت ما حدث بالتفصيل كما ستشاهدون الآن، تعاطفت مع أكثر لاعب عربي تتويجًا ببطولة الدوري الإنجليزي عبر التاريخ.