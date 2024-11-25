“أتمنى أن تكون المباراة الأخيرة”.. فليك يعلق على غياب يامال عن مواجهة بريست!

فليك يفتقد وجود يامال في الملعب...

نفى هانز فليك، المدير الفني لنادي برشلونة، أن يكون فريقه يعاني في الوقت الحالي من مشاكل بدنية، قبل مباراة بريست المرتقبة في دوري أبطال أوروبا، ومعاناة الفريق الكتالوني في آخر مباراتين بالدوري الإسباني.

ويستعد برشلونة، لاستضافة بريست، مساء غد الثلاثاء على ملعب مونتجويك، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

وقال فليك، في المؤتمر الصحفي للمباراة: "بريست يؤدي بشكل جيد للغاية في مباريات دوري أبطال أوروبا، رأينا ما فعلوه في سالزبورج، إنهم فريق قوي وعلينا أن نركز في هذه المباراة، هدفنا هو الفوز فقط".

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وتابع: "نحن على نفس المستوى البدني ولدينا نفس البيانات كما في المباريات السابقة، ولكن الأمر لا يتعلق بالقوة البدنية بل يتعلق أكثر بعدم ارتكاب الأخطاء، هناك العديد من الأشياء بالكرة وبدونها يمكن أن تصبح أفضل، وهذا ما نركز عليه".

وعن إصابات الفريق الكتالوني، قال المدرب الألماني: "يتمتع لامين يامال بجودة عالية تسمح له بالسيطرة على الكرة، أعتقد وأتمنى أن تكون مباراة بريست، هي الأخيرة التي يغيب عنها فيها، لقد كان جيدًا في مران اليوم ولكن يتعين علينا الانتظار، آمل أن يكون ضمن خياراتنا في مباراة السبت القادم".

جدير بالذكر أن برشلونة، يحتل المركز السادس في ترتيب دوري أبطال أوروبا، برصيد تسع نقاط، بينما يأتي بريست في المركز الرابع وفي جعبته 10 نقاط.