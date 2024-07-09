مباراة فرنسا وإسبانيا في يورو 2024.. عيون كيليان مبابي على ريال مدريد!

هل يفعلها "فتى بوندي؟"

يريد كيليان مبابي أن يرد على كل الانتقادات التي طالته خلال الآونة الأخيرة بسبب أدائه المترنح في بطولة يورو 2024، لكن الرد على الأرجح لن يكون شفهيًا.

مبابي يريد أن يكون الرد عمليًا وعلى أرضية الملعب، أمام إسبانيا في نصف نهائي اليورو، حيث يمكن أن تزيل مباراة واحدة كافة الشكوك الممكنة.

المدرب ديدييه ديشان يقدر بقاء مبابي في صفوف الفريق رغم تعرضه لإصابة يبدو أنها تقيد أداءه في البطولة، وقال في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة المرتقبة: "كان بإمكانه مغادرة البطولة لكنني أحترم قراره بالبقاء معنا".

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وأردف: "أنا متأكد أنه سيبذل قصارى جهده مثل بقية المجموعة، سنكون هناك غدًا من أجل أن نقدم أفضل ما لدينا".

كما يدرك المدرب الفرنسي لويس فيرنانديز ما تعنيه تلك المباراة لكيليان، قال في حوار له لصحيفة "ماركا" إن المباراة تعني له فرصة لتحقيق البطولة التي استعصت عليه، ولكنها فرصة لتقديم نفسه بشكل جيد للإسبان قبل أن يستقر في بلادهم لاعبًا لأهم فرق الليجا، ريال مدريد.