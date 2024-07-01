"لعبنا مباراة فجرًا ووصلني عرض من فرنسا" .. مهاجم الهلال السابق يحكي تجربته الأوروبية ويتمنى ضم ميسي!

جوشان يكشف أبرز الصعوبات التي ستواجه السعوديين في أوروبا..

كشف يزيد جوشان، مهاجم الفيصلي، عن كواليس رحلته الاحترافية في صربيا، وفرص عودته إلى ناديه الأسبق الهلال، كما تحدث عن أبرز العوائق التي تواجه اللاعب السعودي في أوروبا، واللاعب العالمي الذي يتمنى قدومه إلى دوري روشن.

واستهل جوشان مشواره في الفئات السنية بنادي الهلال، على مدار 9 سنوات، ثم انتقل إلى الفيصلي، كما خاض تجربة احترافية قصيرة في نادي زيمون الصربي، فيما يقود هجوم المنتخب السعودي تحت 20 عامًا.

وقال جوشان، في حوار مع صحيفة "الرياضية"، إنه تعلم الكثير من تجربته الاحترافية في أوروبا، حيث بات يتحدث 3 لغات، وهي العربية والإنجليزية والصربية، مع تطبيق الاحتراف فكريًا وبدنيًا، واحترام الوقت والنظام، واللعب بالعقل لا بالجسد، كما تتمتع كرة القدم هناك بالتكتيك والرتم العالي، وأسلوب الحياة مختلف، مضيفًا "لعبت مباراة في الخامسة فجرًا بالتوقيت الصربي، أي الثانية فجرًا بتوقيت مكة المكرمة".

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وأضاف "تلقيت عرضًا من أحد الأندية الفرنسية، وانتقلت للتجربة في الدوري الفرنسي لمدة 10 أيام، وكان الاتفاق على شراء عقدي من الفيصلي، ولكن الأخير طلب مبلغًا كبيرًا لم يلق قبولًا من الفرنسين".

في المقابل، كشف جوشان عن أبرز الصعوبات التي واجهته في صربيا، قائلًا "الغُربة واللغة، خاصة الصربية، صعبة جدًا، ولكن بالنسبة لي، البُعد عن أمي كان أكبر عائق، ولكنها لم تقف أمام حُلمي ورضيت بالأمر".

وعن فرص عودته إلى الهلال، قال جوشان "لا يوجد لاعب في العالم، لا يتمنى اللعب في الهلال، هذا فريقي الذي تأسست فيه، وقضيت 9 أعوام بين جدرانه، ولكني لم أتلق أي عرض منه".

وكشف جوشان عن الصفقة العالمية التي يتمنى حضورها إلى الدوري السعودي، قائلًا "أتمنى أن أشاهد الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي في دورينا".