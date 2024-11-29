قبل مباراة خيتافي.. اجتماع هام بين فلورنتينز بيريز وكارلو أنشيلوتي!

لقاء يأتي وسط أجواء عصيبة يمر بها النادي الملكي

سيتواجه كل من رئيس ريال مدريد فلورنتينو ومدرب الفريق الأول كارلو أنشيلوتي وجهًا لوجه قبل المباراة ضد خيتافي في الدوري الإسباني، بعد هزيمة مخيبة للآمال من ليفربول في دوري أبطال أوروبا.

يتم عقد هذا الاجتماع دائمًا بعد ساعات قليلة من الأوقات العصيبة، خلال هذا اللقاء، سيخبر الجانبان بعضهما البعض برأيهما في العمل المنجز، ولكن قبل كل شيء، سيتم الكشف عن مستوى الثقة بين الطرفين، والذي لم يتم التشكيك فيه حتى الآن.

وبحسب صحيفة "ماركا" المقربة من ريال مدريد فإن الوقت الذي قضاه اللاعبون عقب المباراة أمام ليفربول في غرف الملابس داخل ملعب أنفيلد كان وقتًا عصيبًا للغاية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لكن أنشيلوتي وفقًا لصحيفة "ماركا" أشاد أمام اللاعبين برد فعلهم وأخبرهم أن الفترة الحالية شهدت العدي من العوامل التي أدت إلى تراجع مدريد ومن بينها الإصابات.

سيخوض ريال مدريد مباراة خيتافي المقبلة في الدوري الإسباني وسط طموح بمواصلة المطاردة لبرشلونة المتصدر الذي يبتعد عن ريال مدريد بأربع نقاط مع تبقي مباراة مؤجلة للملكي أمام فالنسيا.