مباراة ثأرية لبرشلونة وريال مدريد يواجه كابوس فينيسيوس.. حسم رباعي السوبر الإسباني رسميًا

تحديد رباعي كأس السوبر الإسباني 2024-2025...

تحددت وبشكل رسمي الفرق المشاركة في بطولة كأس السوبر الإسباني للموسم الجديد 2024-2024، قبل نهاية الموسم الحالي بجولة واحدة.

وضمن ريال مدريد، مشاركته في السوبر الإسباني بصفته بطلًا للدوري، بينما سيشارك أتلتيك بيلباو في المسابقة كونه بطلًا لكأس ملك إسبانيا، وسيخوض ريال مايوركا، السوبر بعدما حصل على المركز الثاني في كأس ملك إسبانيا.

وكان برشلونة، آخر المتأهلين إلى كأس السوبر الإسباني الموسم المقبل، بعدما ضمن حصوله على المركز الثاني في ترتيب الدوري، بعد صراع مع جيرونا.

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وبهذا سيلعب ريال مدريد، مباراة نصف النهائي الأول أمام ريال مايوركا، في مباراة لها طابع خاص بالنسبة لفينيسيوس جونيور، نجم الميرينجي، الذي لديه علاقة متوترة مع جماهير ريال مايوركا، بسبب الهتافات العنصرية.

وسيلعب برشلونة، أمام أتلتيك بيلباو، في نصف النهائي الثاني في لقاء سيكون ثأري بالنسبة للبلوجرانا، الذي سيحاول الانتقام من الفريق الباسكي بعدما أخرجه من كأس ملك إسبانيا بالموسم الحالي.

جدير بالذكر أن مواعيد مباريات السوبر الإسباني، لم يتم تحديدها بشكل رسمي حتى الآن، ولكن من المتوقع أن تقام في منتصف الموسم كما هي العادة في السنوات الأخيرة.