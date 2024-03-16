"مباراة بلا قيمة!".. لويس إنريكي يقلل من قيمة ريمونتادا برشلونة ويتحدى الثلاثي الكبير!

"أنا محظوظ بمواجهة البارسا"

أعرب لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، عن سعادته بوقوع فريقه في مواجهة مباشرة مع برشلونة في قرعة الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.

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وقال إنريكي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة فريقه أمام مونبيلييه: "مواجهة برشلونة؟ أنا سعيد جدًا بهذ الأمر، وأكثر ما يسعدني أنني سأعود من جديد إلى موطني في إسبانيا وتحديدًا برشلونة، حيث قضيت فيها أغلب سنوات مسيرتي سواء كلاعب أو مدرب، والأمر ليس غريبًا لأن الفريقين التقيا كثيرًا في دوري الأبطال".

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وأضاف إنريكي: "نحن محظوظون بمواجهة برشلونة والعودة لإسبانية، كنا نعلم أن القرعة ستضعنا أمام منافس صعب، وبالفعل البارسا كذلك ولديه تاريخ مشرف في دوري الأبطال، لكننا نملك الرغبة والطموح للتتويج بهذا اللقب، وعلينا أن نقاتل من أجل إثبات أحقيتنا بتذكرة التأهل للمربع الذهبي".

وتابع: "أعرف أن الأغلبية ترى المرشحين للقب في الجانب الآخر من القرعة (مانشستر سيتي وريال مدريد وبايرن ميونخ)، لكن هذا لا يهمني، الأمور لا تحسب بهذه الطريقة ولا يمكن التوقع في هذه الحالات، لذلك أرى المنافسة مثيرة".

وتطرق مدرب برشلونة للحديث عن ريمونتادا برشلونة أمام باريس في 2017، عندما كان مدربًا للبلوجرانا واستطاع العودة أمام باريس بـ6 أهداف، حيث قال: "لسوء الحظ كانت بلا قيمة لأننا خرجنا أمام يوفنتوس في دور الثمانية، لذا لا أعتبرها أكثر مباراة استثنائية في مسيرتي".

وأوضح إنريكي: "أتذكر أيضًا أننا خسرنا وقتها من باريس 4-0 في حديقة الأمراء، عشنا 15 يومًا بين الحياة والموت ثم تغيرت النظرة عندما فزنا 6-1. إنه جزء مهم من القصة، وأنا فخور جدًا به. وإذا عاد بي الزمن لن أغير أي شيء في مسيرتي، ربما كان بإمكاني تقديم أداء أفضل بكثير، لكنني بذلت قصارى جهدي".