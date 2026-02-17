دليل شراء تذاكر مباراة أرسنال × تشيلسي في الدوري الإنجليزي: مباريات مارس والأسعار وأماكن الحجز

يعود التوتر والندية بين أرسنال وتشيلسي إلى الواجهة في ديربي لندن الكبير على ملعب الإمارات يوم 1 مارس 2026. مباراة لا يمكن تفويتها لعشاق كرة القدم، حيث يسعى الغانرز لتحقيق أول لقب دوري منذ 2004، بينما يسعى البلوز للبقاء في صدارة المنافسة على المراكز الأربعة الأولى.

الأجواء ستكون مشتعلة، والندية بين الفريقين مضمونة، خاصة بعد المواجهات المثيرة الأخيرة في كأس كاراباو.

احصل على تذكرتك الآن عبر موقع GOAL وتعرف على جميع التفاصيل من أماكن شراء التذاكر وأفضل المقاعد المتاحة وأسعار التذاكر والخيارات المتنوعة.

متى ستقام المباراة القادمة بين أرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

التاريخ المباراة المكان التذاكر الأحد، 1 مارس أرسنال ضد تشيلسي (4:30 مساءً) استاد الإمارات التذاكر

كيفية شراء تذاكر مباراة أرسنال ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز

شراء تذاكر مباريات أرسنال مباشرة من النادي ليس بالأمر السهل، فالنادي نادرًا ما يطرح التذاكر لغير الأعضاء. منذ 2022، أصبح الحجز يعتمد على نظام الاقتراع (Ballot System)، ما يعني أن التذاكر لا تُباع بطريقة تقليدية وقد تُنفد بسرعة للمهتمين.

الأعضاء فقط يمكنهم المشاركة في الاقتراع، الذي يفتح قبل 6-8 أسابيع من المباراة ويستمر حوالي 4 أيام

الطلب دائمًا أعلى من المقاعد المتاحة، مما يجعل فرص الفوز ضئيلة للغاية

خلال موسم 2024/25، كانت نسبة نجاح الأعضاء العاديين 9% فقط

يمكنك الحصول على تذكرتك من خلال المواقع الثانوية الموثوقة مثلStubHub أو باقات الضيافة، لضمان حضورك دون القلق من نفاد التذاكر أو التعقيدات التقليدية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة أرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

إذا كنت تخطط لحضور مباراة أرسنال في ملعب الإمارات، فإليك كل ما تحتاج معرفته عن أسعار التذاكر:

التذاكر العادية للبالغين: تتراوح بين 30 جنيهًا إسترلينيًا في الأقسام السفلية خلف المرمى، و145 جنيهًا إسترلينيًا في الطبقة العليا على خط المنتصف.

مباريات الفئة "أ" (مثل مباراة تشيلسي) تبدأ أسعارها من 78 جنيهًا إسترلينيًا فقط.

خصومات للشباب وكبار السن: فئة الشباب (19–24 عامًا) وكبار السن (65+) تبدأ أسعارها من 22 جنيهًا إسترلينيًا وترتفع حتى 105 جنيهات إسترليني.

الأطفال والمشجعون تحت 18 عامًا: تبدأ الأسعار من 15 جنيهًا إسترلينيًا وتصل إلى 70 جنيهًا إسترلينيًا.

تأكد أن تتابع دائمًا بوابة التذاكر الرسمية لأرسنال للحصول على أحدث المعلومات حول التوافر والأسعار.

وإذا لم تتوفر التذاكر عبر القناة الرسمية، يمكنك التحقق من مواقع إعادة البيع الموثوقة مثل StubHub، حيث تبدأ الأسعار هناك من حوالي 200 جنيه إسترليني، مع مراعاة أن الأسعار أعلى بسبب الإقبال الكبير على المباريات الكبرى.

ما هي باقات الضيافة المتاحة لمباراة أرسنال ضد تشيلسي؟

إذا لم تكن عضوًا في نادي أرسنال، فإن باقات الضيافة تعتبر الطريقة المثالية لتأمين مقعدك ومشاهدة المباريات في استاد الإمارات بأجواء VIP استثنائية.

عادةً ما تُباع باقات الضيافة بوتيرة أبطأ مقارنة بالتذاكر العادية أو السوق الثانوية، مما يمنحك فرصة أفضل للحصول على مقعدك المفضل.

توفر لك الباقات تجربة متكاملة تشمل مقاعد مريحة، إطلالة ممتازة، طعام ومشروبات قبل المباراة وأثناءها، ومضيف مخصص.

هذه نظرة عامة على جميع باقات الضيافة التي يمكنك حجزها لمباريات أرسنال في استاد الإمارات، مع خيارات تناسب جميع الميزانيات والمناسبات الخاصة:

الصناديق الخاصة

توفر المقصورات الخاصة تجربة حصرية ومميزة لمشاهدة مباريات أرسنال، حيث يمكنها استضافة 10–15 ضيفًا، مع جميع وسائل الراحة والخدمات مثل طعام ومشروبات شاملة قبل المباراة وأثناءها ومضيف شخصي لضمان تجربة سلسة ومقاعد ممتازة خارج المقصورة مباشرةً لمتابعة المباراة عن قرب.

بعض الباقات تشمل قمصان أرسنال مخصصة ولقاءات مع اللاعبين، ما يجعلها مثالية لاستضافة العملاء أو المناسبات الخاصة والمؤسسية

أبرز باقات المقصورات التنفيذية وأسعارها 2026:

الشرفة التنفيذية (N7): 12,950 جنيهًا إسترلينيًا (10–15 ضيفًا)

الصندوق التنفيذي(N7+): 29,595 جنيهًا إسترلينيًا (15 ضيفًا)

الصندوق التنفيذي (N5): 13,140 جنيهًا إسترلينيًا (12 ضيفًا)

صالات حصرية

إذا كنت ترغب في تجربة مباراة أرسنال بطريقة حصرية، فإن صالات كبار الشخصيات تقدم لك ذلك دون الحاجة لإحضار مجموعة كبيرة من الضيوف.

مقاعد مميزة: بالقرب من خط المنتصف أو مستوى المقصورة لمتابعة كل لحظة من المباراة

خدمات شاملة: مشروبات وطعام راقٍ قبل وأثناء المباراة

مزايا إضافية: برنامج المباراة الرسمي وزيارات من وقت لآخر من أساطير النادي

باقة (The Avenell): 1,595 جنيهًا إسترلينيًا للشخص الواحد (متاح بمضاعفات 2 فقط)

باقة ذا هيريتاج: 1,795 جنيهًا إسترلينيًا (متاح بمضاعفات 2 فقط)

تجارب غير رسمية

توفر تجارب مستوى النادي تجربة مرنة وغير رسمية، مناسبة لجميع أفراد العائلة، بغض النظر عن العمر.

مقاعد مميزة: للاستمتاع بالمباراة من أفضل المواقع في الملعب

خدمات إضافية: الوصول إلى البار وقسائم الطعام والمشروبات لتجربة ممتعة قبل وأثناء المباراة

سهولة الوصول للطعام والمشروبات: إمكانية التوجه إلى العديد من الأكشاك المتوفرة داخل الاستاد

قيمة رائعة: خيار مثالي لأولئك الذين يبحثون عن يوم مباراة اجتماعي ومريح

الأكاديمية: 5,25 جنيهًا إسترلينيًا للشخص الواحد

الأكاديمية+: 7,45 جنيهًا إسترلينيًا للشخص الواحد

باقات تجريبية

للحصول على تجربة لا تُنسى في استاد الإمارات، تقدم باقات التجربة الفريدة لنادي أرسنال كل ما يضمن يومًا مميزًا مثل لقاءات وتفاعل مباشر مع اللاعبين والوصول إلى كواليس النادي ورؤية ما خلف الستار وهدايا حصرية لتخليد هذه التجربة ومقاعد ممتازة وإطلالات رائعة على أرض الملعب ووجبات ومشروبات شاملة طوال اليوم.

تجربة البطل: 2,695 جنيهًا إسترلينيًا للشخص الواحد (مجموعة من 4 أشخاص فقط)

الدائرة الداخلية: 1,895 جنيهًا إسترلينيًا للشخص الواحد (مجموعات من 4 أو 8 أشخاص فقط)

باقات الطعام

إذا كانت تجربة يوم المباراة المثالية بالنسبة لك تشمل طعامًا شهيًا ولذيذًا، فهناك باقات طعام مميزة متاحة في استاد الإمارات مثل وجبات فاخرة ومشروبات متنوعة قبل المباراة وأثناءها وخدمة مريحة وسريعة لتتمكن من الاستمتاع بالمباراة دون أي انقطاع وخيار مثالي لأولئك الذين يريدون تجربة يوم مباراة كاملة تجمع بين الإثارة والطعام الرائع.

أساطير فاوندري: 995 جنيهًا إسترلينيًا للشخص الواحد (متاحة لمجموعات من شخصين فقط)

وولويتش أرسنال: 725 جنيهًا إسترلينيًا للشخص الواحد

باقة (Club 1886): 695 جنيهًا إسترلينيًا للشخص الواحد

ما يمكن توقعه من مباراة أرسنال ضد تشيلسي

كما يقول ميكيل أرتيتا: "ثقوا في العملية". يأمل مشجعو أرسنال، الذين يملأون ملعب الإمارات أسبوعًا بعد أسبوع، أن تؤتي جهود الفريق ثمارها هذا الموسم.

على الرغم من وعد الفريق بالكثير، فإن الغانرز فشلوا في تحقيق اللقب منذ موسم 2003/04، حين قاد أرسين فينجر فريق "المنتصرون" ليكمل موسمًا بلا هزيمة. ومع ذلك، اقترب أرسنال من الإنجاز مؤخرًا، حيث أنهى المواسم الثلاثة الأخيرة في المركز الثاني بالدوري الإنجليزي الممتاز.

مثل أرسنال، يواصل تشيلسي مطاردته للألقاب على عدة جبهات هذا الموسم. بعد تولي ليام روزينيور منصب المدير الفني مؤخرًا في ستامفورد بريدج، يأمل مشجعو البلوز أن يتمكن الفريق من إنهاء الموسم بنجاح.

لكن تاريخ المواجهات المباشرة ليس في صالح تشيلسي، حيث فاز البلوز في مباراة واحدة فقط من آخر 15 مواجهة ضد أرسنال، وكانت تلك في أغسطس 2021.

الجانب الإيجابي للبلوز هو أداؤهم القوي خارج ملعبهم مؤخرًا، بعد فوزهم بخمس مباريات متتالية وسجلوا خلالها 18 هدفًا، رغم خسارتهم 1-0 في الإمارات ضمن كأس كاراباو.

تاريخ استاد الإمارات

يقع ملعب الإمارات في منطقة هولواي، لندن، ويعد مقر نادي أرسنال منذ عام 2006. يتسع الملعب لحوالي 60,000 متفرج، مما يجعله سادس أكبر ملعب لكرة القدم في إنجلترا.

حقوق التسمية والرعاية: اشترت شركة الإمارات حقوق تسمية الملعب في صفقة 15 عامًا بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني، تشمل أيضًا رعاية القمصان، وتم تمديد الصفقات حتى عام 2028 على الأقل.

استخدامات متعددة: إلى جانب كرة القدم، استضاف الملعب حفلات موسيقية كبيرة. في 2008، أصبح بروس سبرينغستين وفرقة E Street Band أول من أحيا حفلاً موسيقيًا فيه.

حفلات عالمية: استضاف الملعب لاحقًا فرق مثل كولدبلاي وذا كيلرز، حيث بيعت جميع التذاكر بالكامل، مؤكدة مكانة الإمارات كوجهة عالمية للفعاليات الكبرى.