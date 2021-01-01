ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر القادمة في دوري المحترفين السعودي، وكيف تتابع البث المباشر لديربي الرياض عبر الإنترنت؟

يستقل ملعب مرسول بارك ديربي الرياض الثالث بين الهلال والنصر هذا الموسم، والذي سيقام في إطار مباريات الجولة العشرين من دوري المحترفين السعودي.

كان الديربي الأول في الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وانتهى بفوز الموج الأزرق بهدفين نظيفين، أما الديربي الثاني فكان في كأس السوبر وسحق فيه فارس نجد الزعيم بثلاثيةٍ نظيفة.

لا بديل عن الفوز بديربي الرياض الثالث والأخير هذا الموسم للفريقين، فالهلال يسعى لمواصلة مطاردة الفريق العاصمي الثالث ومتصدر جدول الترتيب الشباب، أما النصر فيسعى للحاق بركب المقدمة وعلى أقل تقدير تأمين مقعد لدوري أبطال آسيا.

لكن، ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟ جول يقدم لك الإجابة.

موعد مباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر؟

تنقل بطولات الكرة السعودية حصريًا على القنوات الرياضية السعودية، وبالطبع ستذاع مباراة الهلال والنصر عبر شاشتها.

ستذاع مباراة ديربي الرياض على القناة الأولى، وسينطلق الاستوديو الخاص بها قبل انطلاق الصافرة بقرابة الساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة النصر - الهلال الثلاثاء 23 فبراير 2021،

11 رجب 1442،

20:35 السعودية، 19:35 مصر القنوات الرياضية السعودية 1

ما هو تردد القنوات الرياضية السعودية الناقلة لديربي الرياض؟

هناك مجموعة من الترددات للقنوات الرياضية السعودية الناقلة لديربي الرياض، ويمكن استقبالها على القمرين النايل سات وعرب سات.

القناة القمر التردد معدل الترميز معامل التصحيح القنوات الرياضية السعودية نايل سات 12418 عمودي 27500 5/6 عرب سات 12015 عمودي 27500 5/6 ياه سات 11746 أفقي 27500 5/6

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الهلال والنصر عبر الإنترنت؟

إذا كنت ترغب في مشاهدة مباراة الهلال والنصر عبر الإنترنت، فيمكنك متابعتها من خلال الحسابان الرسميان للقنوات الرياضية السعودية على تويتر ويوتيوب.

لكن هناك طريقة أخرى لمتابعة أحداث ديربي الرياض، وهي خدمة البث المباشر التي تقدمها النسخة العربية من موقع جول ، والتي ستتيح لك مشاهدة جميع أحداث اللقاء وستنطلق قبل صافرة البداية بحوالي نصف ساعة.