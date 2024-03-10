مباراة النيران الصديقة .. ريال مدريد يعزز صدارة الليجا برباعية في مرمى سيلتا

ريال مدريد يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق لقب الدوري...

حقق ريال مدريد، فوزًا هامًا على حساب سيلتا فيجو، بأربعة أهداف دون رد ضمن مباريات الجولة الـ 28 من الدوري الإسباني، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب سانتياجو برنابيو.

وبهذه النتيجة، واصل ريال مدريد، تربعه على صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 69 نقطة، وبفارق سبع نقاط عن جيرونا صاحب المركز الثاني، بينما تجمد رصيد سيلتا فيجو عند النقطة 24 في المركز السابع عشر.

المباراة بدأت بقوة وضغط من ريال مدريد، بحثًا عن هدف مبكر، وكثف محاولاته بعدة تسديداته ولكنها مرت بسلام على مرمى الضيوف.

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وفي الدقيقة 21، ترجم فينيسيوس جونيور، محاولات ريال مدريد إلى هدف أول، بعد ركنية لعبها مودريتش وقابلها روديجر برأسية قوية صدها الحارس، ثم ارتدت إلى فينيسيوس الذي سدد الكرة ولكن الحارس تصدى لها من جديد، وعادت إلى البرازيلي الذي وضع الكرة في الشباك.

وسيطر لاعبو ريال مدريد، على ما تبقى من الشوط الأول، ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى الضيوف، لينتهي الشوط بتقدم الميرينجي بهدف دون رد.

وبعد مرور ربع ساعة من انطلاق الشوط الثاني، كاد براهيم دياز أن يضاعف النتيجة للميرينجي، بتسديدة قوية بعد تمريرة فينيسيوس، ولكن الحارس يواصل تألقه ويتصدى لها.

في الدقيقة 79، قتلت النيران الصديقة آمال سيلتا فيجو، بعدما لعب روديجر الكرة برأسية قوية ارتطمت بالعارضة، ثم ارتدت في جسد الحارس جوايتا ودخلت الشباك.

وقبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بثلاث دقائق، أرسل فينيسيوس جونيور، عرضية من الجانب الأيسر، ومع الارتباك الدفاعي في صفوف سيلتا فيجو، ارتطمت الكرة في المدافع كارلوس دومينيجيز وسكنت الشباك.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع، احتسب الحكم خطأ لصالح ريال مدريد، تم لعبه بشكل سريع، ووصلت الكرة إلى أردا جولر الذي توغل داخل منطقة الجزاء وراوغ الحارس وسدد الكرة في الشباك.