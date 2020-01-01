موعد مباراة الزمالك وجازيل في بطولة دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

موعد مباراة الزمالك وجازيل في الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وما هي القنوات الناقلة؟

يستعد الزمالك للقاء في الجولة الثانية من الموسم الجديد من بطولة دوري أبطال أفريقيا، ويشارك الفريق من الجولة 32 بمباراة ضد فريق جازيل التشادي، ويستضيف النادي الملكي مباراة الذهاب والعودة في مصر بالتنسيق مع الفريق التشادي.

ويضع أبناء ميت عقبة صوب أعينهم الفوز باللقب للمرة السادسة لتكليل مجهودات لاعبيه، بعدما وصل لنهائي النسخة الماضية بعد أن قدم موسم وأداء رائعين، لكن خسر النهائي لصالح الأهلي بهدفين مقابل هدف.

يسعى الزمالك لحسم النتيجة لتأمين الصعود لدور ال16 في مباراة الذهاب ليبدأ الاستعداد لمباراة القمة في الدوري، ومن المقرر إقامة مباراة العودة يوم 5 يناير المقبل.

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في هذا التقرير سنتعرف سويًا على موعد مباراة الزمالك وجازيل وما هي القنوات الناقلة؟

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ما هو موعد مباراة الزمالك وجازيل؟

تقام المباراة يوم الأربعاء 23 ديسمبر 2020 ميلاديًا، الموافق 8 جمادي الأخر 1442 هجريًا، على ستاد بتروسبورت في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة، الثالثة بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وجازيل؟

مجموعة قنوات بي إن سبورت هي الناقل الحصري لدوري أبطال أفريقيا، وستذاع مباراة الزمالك وجازيل في الجولة الثانية من دوري أبطال أفريقيا على شاشتها.

إذا لم تكن مشترك في باقة القنوات الرياضية للقناة، يمكنك متابعة المباراة عن طريق خدمة البث المباشر الذي يوفرها موقع جول لكل متابعيه.