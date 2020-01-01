موعد مباراة الزمالك والمصري في الدوري المصري والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الزمالك القادمة ضد المصري البورسعيدي في الجولة الواحد وثلاثين من الدوري المصري الممتاز 2020، وما هي القنوات الناقلة

يستعد نادي الزمالك لمواجهة النادي المصري البورسعيدي ضمن منافسات الجولة ٣١ من بطولة الدوري المصري الممتاز ، وذلك يوم الخميس الموافق ١ أكتوبر ٢٠٢٠ على ملعب ستاد السويس الرياضي في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

يخوض الفارس الأبيض اللقاء بعد فوزاً صعباً حققه في آخر مباراة له في الدوري أمام نادي الجونة بنتيجة ٤-٣، أحرز أهداف الأبيض أحمد سيد زيزو في الدقيقة ٣٩، وأوباما في الدقيقة ٥٦، ومحمود علاء في الدقيقة ٦٦، ونجح اللاعب علاء في تسديد ضربة جزاء في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة.

يحتل أبناء ميت عقبة مركز الوصيف في ترتيب الدوري المصري برصيد ٦١ نقطة بعد منافسة قوية مع نادي بيراميدز الذي يحتل المركز الثالث برصيد ٥٤ نقطة، وكان الفريق الأبيض تزعزع استقراره مؤخراً بعد رحيل مديره الفني بشكل مفاجيء، وتولى قيادة الفريق كابتن طارق يحيى بشكل مؤقت حتى يتم التعاقد مع مدير فني جديد، ومن المفترض أن يتولى باتشيكو الإدارة الفنية للفريق بدايةً من المباراة القادمة، في مهمة صعبة ورغبة كبيرة من جماهير الزمالك في الوصول إلى الاستقرار وتحقيق البطولة الأفريقية الغائبة عن جدران القلعة البيضاء منذ عام ٢٠٠٢.

المزيد من الفرق

وعلى الجانب الآخر النادي المصري يصارع شبح الهبوط ويحاول جاهدًا الحصول ولو على نقطة وحيدة تساعده في صراع البقاء في الدوري المصري الممتاز، حيث يحتل الفريق المركز ١٤ في الجدول برصيد ٣٠ نقطة ويتساوى في النقاط مع نادي حرس الحدود صاحب المركز ١٥، ويأمل الفريق تحقيق الإستفادة القصوى من اللقاء وتحسين أدائه ونتائجه في المباريات المتبقية في الدوري لتزداد فرصته في البقاء ويبتعد عن منطقة الخطر.

أخبار الزمالك اليوم | حقيقة التفاوض مع خربين، وخروج كارتيرون من دوري الأبطال

وفي هذا التقرير سنتعرف سويًا على موعد مباراة الزمالك ضد المصري والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة الزمالك والمصري؟

موعد مباراة الزمالك والمصري هو يوم الخميس 1 أكتوبر 2020، وستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمصري؟

تمتلك قناة أون تايم سبورت حقوق بث الدوري المصري الممتاز حصريًا، وبالطبع ستذاع مباراة الزمالك ضد المصري على شاشتها.

لكن يمكنك متابعة المباراة عن طريق الإنترنت من خلال خدمة البث المباشر التي يقدمها لك موقع جول، والتي تبدأ قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.