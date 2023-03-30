مباراة التتويج؟ سعر تذكرة مباراة آرسنال الختامية يفوق راتب سنة في إنجلترا!

تهاني سليم
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Granit Xhaka celebrate Arsenal Sporting 2022-23Getty Images
أرسنالأرسنال vs ولفرهامبتونالدوري الإنجليزي الممتازمانشستر سيتي

رؤية آرسنال يتوج بالدوري من ملعب الإمارات قد تكلف راتب سنة أو أكثر

تفصل 10 مباريات جماهير آرسنال عن حلم استعادة لقب الدوري الغائب؛ اقتراب أشعل الجنون في سوق تذاكر مباراة الفريق الأخيرة على ملعبه ضد ولفرهامبتون ليصل سعر التذكرة الواحدة إلى 53 ألف جنيه استرليني.

ويتربع آرسنال على صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 69 نقطة بفارق 8 نقاط عن حامل لقب الموسم الماضي مانشستر سيتي الذي لعب لقاء أقل.

تحتفل الفرق الإنجليزية بتتويجها بالدوري في المباراة الأخيرة على ملعبها؛ وإن فاز آرسنال فسيكون الاحتفال بالتتويج في مباراة ولفرهامبتون الأخيرة على ملعب الإمارات؛ وهو ما جعل سعر تذكرة المباراة يقفز بحسب صحيفة دايلي ميل إلى 53 ألف جنيه استرليني، رغم أن السعر العادي للتذكرة 41.25 جنيه استرليني فقط.

الرقم الجديد الذي ذكرته الصحيفة وتداوله جمهور آرسنال على مواقع التواصل الاجتماعي ليس هينًا بل ضخم جدًا؛ ففي تقرير نشرته صحيفة التايمز، أمس، عن الرواتب في بريطانيا، نجد سعر التذكرة يعادل راتب القضاة أو المحامين لكنه يفوق راتب العاملين في المجال الطبي أو العاملين في مجالات الهندسة ونظم المعلومات.

ويغيب لقب الدوري عن آرسنال منذ تتويجه في موسم 2003-04 بلقب اللاهزيمة حين فازوا بالدوري دون خسارة أي مباراة.

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