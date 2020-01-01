الأهلي والوداد: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لحظة بلحظة لمباراة الأهلي ضد الوداد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020، والمقامة في مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

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الوداد 0 × 1 الأهلي

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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36' حصار للوداد على الأهلي في هذه الأثناء، والمارد ينتظر المرتدات.

31' الوداااااااااااااااااد يكسر الحصار وتصل الكرة لجباجبو الذي يرسل تسديدة أرضية أمام يمين منطقة الجزاء، لكن سهلة على الشناوي.

31' ضغط أهلاوي في هذه الأثناء بحثًا عن الثاني.

29' مرتدة سرييييييييييعة للأهلي بانطلاقة من معلول الذي يرسل عرضية أرضية من اليسار تبحث عن مروان محسن، لكن النقاش يضع قدمه ويبعد الكرة.

28' علولووووووووو يروض كرة في يسار منطقة الجزاء من عرضية من مروان، ثم يرسل تسديدة تخرج عالية وبعيدة إلى ضربة مرمى.

هكذا احتفل لاعبو الأهلي بالهدف الأول، فهل يحتفلوا مجددًا أم يعود الوداد...

25' مروااااااااااااان يرسل تسديدة من أمام منطقة الجزاء، تمر إلى ضربة مرمى من على حافة العارضة.

24' خطيييييييييييرة للأهلي بعرضية من اليسار عن طريق علولو، تمر من الجميع وتصل للشحات الذي يرسل عرضية أرضية من القائم الأيسر يبعدها النكناوتي بقدمه.

21' عطية الله يتحصل على بطاقة صفراء بعد تدخل بالمسك على الشحات في وسط الميدان.

21' الحداااااااااااااااد ينطلق بالكرة في اليسار ويتخلص من هاني، ثم يرسل عرضية تتحول للمرمى وتصطدم بالشباك من الخارج.

20' بطاقة صفراء أولى في المباراة يتحصل عليها أليو ديانج بعد تدخل قوي على الحسوني في وسط الميدان.

16' عرضية رااااااااائعة من اليمين يحولها الحداد برأسه من على القائم الثاني إلى قوس منطقة الجزاء، حيث الحسوني الذي يرسل تسديدة ثم ينزلق، والكرة تمر إلى ضربة مرمى من على يسار الشناوي.

16' خطييييييرة للوداد بعرضية من ضربة حرة من اليمين ينفذها الكرتي، لكن الشناوي أعلى من الجميع

12' حصار يضربه الوداد على الأهلي في هذه الأثناء، لكن مرتدات المارد الأحمر تبقى خطيرة.

9' خطييييييييييييرة للوداد بعرضية من ركنية من اليسار عن طريق الكرتي، أربكت دفاع الأهلي ووصلت لماجبي الذي حول الكرة للمرمى، لكن الشناوي في الموعد

8' خطأ للوداد من اليسار ينفذه الحسوني بتسديدة تمر عالية من على مرمى الشناوي.

6' سيطرة أهلاوية على مجريات اللقاء رغم التقدم الأهلاوي، وحالة من الارتباك في صفوف أصحاب الأرض.

4' خطأ دفاعي من جبران تسبب في وصول الكرة لأفشة الذي انفرد بالحارس التكناوتي ثم أرسل تسديدة مرت للشباك من على يساره..

4' جووووووووووووووووووول للأهلي عن طريق محمد مجدي أفشة...

1' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الأول والمباراة...

تشكيل الأهلي:

يبد المدرب موسيماني بالتشكيل التالي...

التشكيل | 4-3-3

محمد الشناوي

علي معلول - أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - محمد هاني

عمرو السولية - أليو ديانج

جونيور أجايي - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات

مروان محسن

البدلاء: علي لطفي - أحمد فتحي - حمدي فتحي - وليد سليمان - جيرالدو - أحمد الشيخ - أليو بادجي.

تشكيل الوداد:

يبدأ المدرب جاموندي بالتشكيل التالي...

التشكيل | 3-4-3

رضا التكناوتي

إبراهيم نجم الدين - يحيى عطية الله - عبد اللطيف نوصير

إبراهيم النقاش - أيمن الحسوني - وليد الكرتي - يحيى جبران

إسماعيل الحداد - جباجبو ماجبي - بديع أووك

كان من المقرر أن تقام المباراة مطلع مايو الماضي، لكن بعد تفشي فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم والقارة الإفريقية، توقفت البطولة ولم تعد إلا بمباراة الأهلي والوداد في ذهاب نصف النهائي.

تأهل الأهلي كوصيف المجموعة الثانية خلف الترجي بعد أن جمع 11 نقطة، ثم ثأر من صنداونز في ربع النهائي وفاز معه ذهابًا بهدفين نظيفين، وتعادل معه إياباً بهدفٍ لمثله.

استهل النادي الأهلي مشواره في دوري أبطال أفريقيا بسحق فريق إطلع برة من جنوب السودان بثلاثة عشر هدفًا نظيفًا على مباراتي الذهاب والإياب في الدور التمهيدي، ثم تخطى كانو سبورت في الدور الأول بستة أهدافٍ نظيفة على مباراتي الذهاب والإياب أيضًا.

أقصى الوداد نادي نواديبو من الدور الأول بمجموع نتائج 6-1، ثم تأهل عن المجموعة الثالثة خلف ماميلودي صنداونز بعد أن جمع 9 نقاط، وذلك قبل أن يتخطى الترجي في ربع النهائي بمجموع نتائج 2-1.

أعزائي المتابعين أهلًا بكم وسهلًا في البث الكتابي المقدم من موقع جول لمباراة الأهلي والوداد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020، والتي تقام في مركب محمد الخامس بالدار البيضاء