"لا تحدث في دوري مدارس!" .. كشف المسؤول عن أزمة الكرات الفاسدة بمباراة الأهلي والخلود

واقعة أثارت جدلًا في مباراة الأهلي والخلود..

وجه الإعلامي الرياضي خالد الشنيف، رسالة شديدة اللهجة حول أزمة الكرات، في مباراة الأهلي والخلود، والتي أقيمت مساء الأربعاء، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة، ضمن حساب الجولة الخامسة عشرة من دوري روشن السعودي.

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وتلقى الأهلي خسارة أمام مضيفه الخلود، بهدف دون مقابل، أحرزه أليكس كويادو في الدقيقة 90+2، فيما شهد اللقاء لقطة غريبة، بعد الكشف عن وجود العديد من الكرات الفاسدة، والتي تسببت في تعطيل اللعب لبضع دقائق.

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وقال الشنيف، عبر برنامج "دورينا غير"، "هذه لا تحدث في دوري المدارس، مع احترامي الكامل، لا أدري من ألوم؟ من العشر كرات، ثماني فاسدة، توقفنا بين 3 و4 دقائق! كرتان فقط صالحتان للعب"، فيما علّق الخبير التحكيمي نواف شكر الله، بقوله إن مسئولية تطبيق مواد قانون كرة القدم، تعود إلى حكم الساحة.

وفي هذا السياق، قال الخبير التحكيمي جمال الغندور، عبر برنامج "المنتصف"، إن ما حدث في بداية المباراة هو أمر غريب على الدوري السعودي، عندما يُشاهد لاعبون معترضين على الكرات، ويقولون "ما فيها هواء"، قد تحصل بكرة واحدة مثلًا، ولكن ليس بهذا العدد.

وأضاف "أين الحكم الرابع؟ هل فحص الكرات قبل المباراة؟ يفترض أننا نلعب بتقنية GMT، ما يعني أن الكرات مرتبطة بالملعب والخلايا الضوئية داخل المرميين، كان يجب على الحكم الرابع مراجعة الكرات قبل نزول الملعب، نرى الحكم أضاف 10 دقائق وقت بدل الضائع، وكان معظمها بسبب تلك الواقعة".

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ورفع الخلود رصيده إلى 16 نقطة، ليحتل المركز الثاني عشر في جدول دوري روشن السعودي، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 26 نقطة، في المركز الخامس، بفارق الأهداف عن الشباب "السادس".