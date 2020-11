ألمانيا والتشيك: مباشر لحظة بلحظة

ألمانيا 1 × 0 التشيك

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفحة كل دقيقتين

92- صافرة نهاية اللقاء

90- دقيقتان وقت بدل ضائع

89- تسديد زاحفة من سوستشيك لكن تمر بجوار القائم

86- تسديدة قوية من ماتي فيدرا لكن تمر بجوار القائم

84- تسديدة قوية من مسافة بعيدة من تاه لكن الحارس بافلنكا يواصل التألق

82- تراب ينقذ الألمان من هدف التعادل بتصدي رائع

80- تسديدة من داود من خارج منطقة الجزاء لكن تصطدم بالدفاع وتتحول إلى ركنية

78- تبديل للتشيك بخروج يان كوبيك ونزول زدينيك اوندراسيك

77- تسديدة أكثر من رائعة بأقدام نوهاوس لكن تصطدم بالقائم والعارضة

76- بطاقة صفراء لتوماس سوستشيك

73- أمامية للمنتخب الألماني لكن بافلنكا يخرج في الوقت المناسب

70- خطأ لصالح التشيك من يسار منطقة الجزاء....تنفذ بعرضية وتستقبل برأسية قوية من توماس سوستشيك لكن خارج المرمى

69- تبديلان للتشيك بنزول فلاديمير داريدا وأليكس كرال وخروج بورك دوكال وانتونيو باراك

68- تبديل لألمانيا بنزول مارفين سكولز وخروج فيليب ماكس

65- تمريرات وبناء للهجمة من جانب ألمانيا

60- مرور رائع من محمود داود ويسدد بقوة لكن فوق المرمى

59- مرور من نوهاوس ويتوغل إلى منطقة الجزاء ويسدد لكن تمر بجوار القائم

58- عرضية من اليسار للمنتخب الألماني وأميري يقوم بركلة خلفية لكن ضعيفة ويخرجها الدفاع

56- عرضية من باكو من الجانب الأيمن لكن تصطدم بالدفاع

53- خطأ لصالح التشيك من يسار منطقة جزاء ألمانيا....تنفذ بعرضية يخرجها روديجر بالرأس

52- خطأ لصالح المنتخب الألماني في منتصف الملعب

50- هجوم خطير لألمانيا لكن برابيتش يتدخل في الوقت المناسب ويحولها إلى ركنية

49- بداية قوية للشوط الثاني من الفريقان

45- صافرة بداية الشوط الثاني

ثلاث تبديلات للتشيك بنزول ماتي فيدرا وتوماس سوستشيك ويعقوب جانكتو وخروج ميكائيل كرمينتشيك وفيليب نوفاك وفاكلاف تشيرني

تبديل لألمانيا بين الشوطين بنزول محمود داوود وخروج جوندوجان

A good first-half display in Leipzig ✅ #DieMannschaft #GERCZE 1-0 pic.twitter.com/b11WKiitBp

47- صافرة نهاية الشوط الأول

46- خطأ لصالح ألمانيا بعد تدخل على باكو في منتصف الملعب

45- دقيقتان وقت محتسب بدلًا من الضائع

43- بافلينكا حارس التشيك يتصدى ببراعة شديدة وينقذ الهدف الثاني بعد تسديدتان خطيرتان من داخل منطقة الجزاء

41- محاولة مرور من دوكال لكنرودريجر يستخلصها بنجاح

39- عرضية للتشيك من الجانب الأيمن لكن الدفاع يخرجها بنجاح

37- عرضية خطيرة من فيليب ماكس من الجانب الأيسر لكن الحارس يخرج ويمسكها في الوقت المناسب

35- محاولة إرسال عرضية من باكو لكن تصطدم بالدفاع وتتحول إلى ركنية

32- ماذا أهدرت يا براندت؟!! انفراد تام بالمرمى لكن يسددها بطريقة غريبة خارج المرمى

32- تسديدة مرة أخرى من أميري من حدود منطقة الجزاء لكن الحارس يمسكها بسهولة

28- تسديدة قوية من أميري تصطدم بأقدام الدفاع ثم تردد وتصل لباكو الذي يسدد من يمين منطقة الجزاء لكن الحارس بافلنكا يتصدى لها ببراعة

27- أمامية خاطئة من كوخ تتحول لتماس لصالح التشيك

24- خطأ لصالح المنتخب الألماني في منتصف ملعبهم

22- التشيك يكشر عن أنيابه بأقدام ميكيل كرمينتشيك ويسدد من حدود منطقة الجزاء لكن الحارس تراب يتصدى لها ببراعة

21- تبديل للمنتخب الألماني بنزول ناديم أميري وخروج جوناس هوفمان

19- تمريرات وبناء للهجمة من جانب التشيك

16- أمامية من باكو لكن تمر من الجميع وتتحول إلى ضربة مرمى

12- لوكا فالدشميدت يسجل الأول للمنتخب الألماني

12-جوووووووول

7- عرضية من الجانب الأيمن لصالح التشيك تصل للمهاجم ويسدد بالقرب من حارس المرمى تراب لكن في الشباك من الخارج

3- بداية قوية وسيطرة كبيرة من المنتخب الألماني

1- صافرة بداية المباراة...

يبدأ لوف بالتشكيل التالي...

التشكيل | 3-4-2-1

كيفن تراب

جوناثان تاه - روبين كوخ - أنطونيو روديجر

بوتي باكو - فلوريان نوهاوس - إلكاي جوندوجان - فيليب ماكس

جوناس هوفمان - جوليان براندت

لوكا فالدشميدت

Our starting XI to face @ceskarepre_eng this evening 📝#DieMannschaft #GERCZE pic.twitter.com/COCWW717WU