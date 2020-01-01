ألمانيا والتشيك: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة ألمانيا والتشيك الودية، والتي تقام استعدادًا لبطولة الأمم الأوروبية، والمقامة على ملعب رد بول آرينا

ألمانيا 1 × 0 التشيك

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفحة كل دقيقتين

المزيد من الفرق

92- صافرة نهاية اللقاء

الكشف عن قائمة جول 50: أفضل 50 لاعب كرة قدم في العالم

90- دقيقتان وقت بدل ضائع

89- تسديد زاحفة من سوستشيك لكن تمر بجوار القائم

86- تسديدة قوية من ماتي فيدرا لكن تمر بجوار القائم

84- تسديدة قوية من مسافة بعيدة من تاه لكن الحارس بافلنكا يواصل التألق

82- تراب ينقذ الألمان من هدف التعادل بتصدي رائع

80- تسديدة من داود من خارج منطقة الجزاء لكن تصطدم بالدفاع وتتحول إلى ركنية

78- تبديل للتشيك بخروج يان كوبيك ونزول زدينيك اوندراسيك

77- تسديدة أكثر من رائعة بأقدام نوهاوس لكن تصطدم بالقائم والعارضة

76- بطاقة صفراء لتوماس سوستشيك

73- أمامية للمنتخب الألماني لكن بافلنكا يخرج في الوقت المناسب

70- خطأ لصالح التشيك من يسار منطقة الجزاء....تنفذ بعرضية وتستقبل برأسية قوية من توماس سوستشيك لكن خارج المرمى

69- تبديلان للتشيك بنزول فلاديمير داريدا وأليكس كرال وخروج بورك دوكال وانتونيو باراك

68- تبديل لألمانيا بنزول مارفين سكولز وخروج فيليب ماكس

65- تمريرات وبناء للهجمة من جانب ألمانيا

60- مرور رائع من محمود داود ويسدد بقوة لكن فوق المرمى

59- مرور من نوهاوس ويتوغل إلى منطقة الجزاء ويسدد لكن تمر بجوار القائم

58- عرضية من اليسار للمنتخب الألماني وأميري يقوم بركلة خلفية لكن ضعيفة ويخرجها الدفاع

56- عرضية من باكو من الجانب الأيمن لكن تصطدم بالدفاع

53- خطأ لصالح التشيك من يسار منطقة جزاء ألمانيا....تنفذ بعرضية يخرجها روديجر بالرأس

52- خطأ لصالح المنتخب الألماني في منتصف الملعب

50- هجوم خطير لألمانيا لكن برابيتش يتدخل في الوقت المناسب ويحولها إلى ركنية

49- بداية قوية للشوط الثاني من الفريقان

45- صافرة بداية الشوط الثاني

ثلاث تبديلات للتشيك بنزول ماتي فيدرا وتوماس سوستشيك ويعقوب جانكتو وخروج ميكائيل كرمينتشيك وفيليب نوفاك وفاكلاف تشيرني

تبديل لألمانيا بين الشوطين بنزول محمود داوود وخروج جوندوجان

A good first-half display in Leipzig ✅#DieMannschaft #GERCZE 1-0 pic.twitter.com/b11WKiitBp

47- صافرة نهاية الشوط الأول

46- خطأ لصالح ألمانيا بعد تدخل على باكو في منتصف الملعب

45- دقيقتان وقت محتسب بدلًا من الضائع

43- بافلينكا حارس التشيك يتصدى ببراعة شديدة وينقذ الهدف الثاني بعد تسديدتان خطيرتان من داخل منطقة الجزاء

41- محاولة مرور من دوكال لكنرودريجر يستخلصها بنجاح

39- عرضية للتشيك من الجانب الأيمن لكن الدفاع يخرجها بنجاح

37- عرضية خطيرة من فيليب ماكس من الجانب الأيسر لكن الحارس يخرج ويمسكها في الوقت المناسب

35- محاولة إرسال عرضية من باكو لكن تصطدم بالدفاع وتتحول إلى ركنية

32- ماذا أهدرت يا براندت؟!! انفراد تام بالمرمى لكن يسددها بطريقة غريبة خارج المرمى

32- تسديدة مرة أخرى من أميري من حدود منطقة الجزاء لكن الحارس يمسكها بسهولة

28- تسديدة قوية من أميري تصطدم بأقدام الدفاع ثم تردد وتصل لباكو الذي يسدد من يمين منطقة الجزاء لكن الحارس بافلنكا يتصدى لها ببراعة

27- أمامية خاطئة من كوخ تتحول لتماس لصالح التشيك

24- خطأ لصالح المنتخب الألماني في منتصف ملعبهم

22- التشيك يكشر عن أنيابه بأقدام ميكيل كرمينتشيك ويسدد من حدود منطقة الجزاء لكن الحارس تراب يتصدى لها ببراعة

21- تبديل للمنتخب الألماني بنزول ناديم أميري وخروج جوناس هوفمان

19- تمريرات وبناء للهجمة من جانب التشيك

16- أمامية من باكو لكن تمر من الجميع وتتحول إلى ضربة مرمى

12- لوكا فالدشميدت يسجل الأول للمنتخب الألماني

12-جوووووووول

7- عرضية من الجانب الأيمن لصالح التشيك تصل للمهاجم ويسدد بالقرب من حارس المرمى تراب لكن في الشباك من الخارج

3- بداية قوية وسيطرة كبيرة من المنتخب الألماني

1- صافرة بداية المباراة...

تشكيل ألمانيا

يبدأ لوف بالتشكيل التالي...

التشكيل | 3-4-2-1

كيفن تراب

جوناثان تاه - روبين كوخ - أنطونيو روديجر

بوتي باكو - فلوريان نوهاوس - إلكاي جوندوجان - فيليب ماكس

جوناس هوفمان - جوليان براندت

لوكا فالدشميدت

Our starting XI to face @ceskarepre_eng this evening 📝#DieMannschaft #GERCZE pic.twitter.com/COCWW717WU

تشكيل التشيك

يبدأ سيلهافي بالتشكيل التالي..

التشكيل | 4-2-3-1

جيري بافلنكا

اليس ماتيجو - جاكوب برابيتش - جيميلكا - فيليب نوفاك

توماس هوليس - انتونين باراك

يان كوبيك - بورك دوكال - فاكلاف

مايكل كريمنتشيك

ومؤخرًا لا يعيش المنتخب الألماني أفضل أحواله، ففي آخر 5 مباريات فاز فقط في واحدة على أوكرانيا في مقابل 3 تعادلات آخرها أمام سويسرا في دوري الأمم الأوروبية.

يستقبل منتخب ألمانيا نظيره التشيكي على ملعب ريد بول آرينا بمدينة لايبزيج، وذلك في إطار ودي استعدادي لمنافسات كأس الأمم الأوروبية 2021.

أعزائي المتابعين أهلًا بكم وسهلًا في التغطية المباشرة والكتابية لمباراة ألمانيا والتشيك الودية، والمقامة على ملعب رد بول آرينا.