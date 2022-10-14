"مبادلة مبابي مع صلاح؟ كلوب في غنى عن مشاكل الفرنسي"

الجدل يعود حول مصير المهاجم الفرنسي

يرفض النجم الإنجليزي السابق إيميل هيسكي، فكرة المبادلة بين مهاجم ليفربول محمد صلاح ونظيره كيليان مبابي في باريس سان جيرمان.

ليفربول حاول التعاقد مع مبابي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ولكن اللاعب رفض الانضمام للريدز وكذلك ريال مدريد، ليقوم بالتجديد مع باريس حتى 2025.

ورغم التجديد منذ فترة قصيرة، إلا أن التكهنات عادت مجددًا حول مستقبل مبابي، بوجود أنباء قوية تؤكد طلبه الرحيل عن باريس خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، ليرتبط من جديد بليفربول.

البعض قال إن ليفربول قد يعرض صلاح في صفقة تبادلية من أجل ضم مبابي، وهذه الفكرة التي رفضها هيسكي بشكل واضح للعديد من الأسباب.

وقال مهاجم منتخب إنجلترا وليفربول السابق لصحيفة "ديلي ستار" البريطانية:"هل سأقوم بصفقة تبادلية بين صلاح ومبابي؟ ربما لا، مبابي هو النسخة الأصغر من صلاح ولاعب مثير للغاية ولكني أفضل الاحتفاظ بالمهاجم المصري".

وأضاف:"لا أعتقد أن يورجن كلوب سيكون على استعداد لمعاملة مبابي بشكل مختلف عن جميع اللاعبين بالفريق، هو لاعب على أعلى مستوى ويمكنه اللعب كأساسي بكل فرق العالم ولكن هناك بعض الأزمات ستأتي معه".

وأوضح:"لقد وقع للتو على عقد جديد مع باريس والآن يريد الرحيل، وهذه خطوة تقول الكثير عنه، لا يجب إدخال مثل هذه التصرفات في بيئة النادي رغم النجومية الهائلة التي يتمتع بها، ومع ذلك من الصعب رفض فكرة التعاقد معه بهذه السهولة".

جدير بالذكر أن صلاح الذي يبلغ من العمر 30 سنة، سجل 7 أهداف وصنع 3 في 12 مباراة هذا الموسم، بينما أحرز مبابي صاحب الـ23 سنة 12 هدفًا في 13 مباراة مع باريس حتى الآن.