مبابي يوجه رسالة ندم إلى فرنسا عقب وداع اليورو

"أردت مساعدة الفريق لكن فشلت".. الندم يلاحق مبابي

وجه الدولي الفرنسي، كيليان مبابي رسالة إلى جماهير فرنسا بعد الخروج المبكر لمنتخب بلاده لحساب منافسات أمم أوروبا "يورو" 2020.

ونجح منتخب سوسرا في إقصاء بطل العالم، فرنسا بعد مباراة صعبة انتهت بضربات الترجيح (5-4) حيث أضاع نجم منتخب الديوك، مبابي ضربة الترجيح الأخيرة.

كيف عبر مبابي عن حزنه؟

رفض نجم باريس سان جيرمان التحدث للصحافة ووسائل الإعلام عقب خروج فرنسا لكن كتب عبر موقع التواصل الإجتماعي "انستجرام": " من صعب جدًا قلب الصفحة. الحزن هائل بعد هذا الإقصاء، لم نتمكن من تحقيق هدفنا.

وأكمل: "أنا آسف من أجل ضربة الترجيح، أردت مساعدة الفريق لكنني فشلت".

واختتم: "أعلم أنكم تشعرون بخيبة أمل، لكني ما زلت أود أن أشكركم على دعمكم وعلى ثقتكم بنا دائمًا. الشيء الأكثر أهمية الآن هو العودة من جديد في صورة أفضل. تهانينا لمنتخب سويسرا وحظ موفق".

لماذا يشعر مبابي بالندم دون غيره؟

على الرغم من أن صاحب الـ22 عامًا شارك بشكل مباشر في هدفي كريم بنزيما وساعد على قلب النتيجة لصالح البلوز أمام نظيره المنتخب السويسري إلا أنه لم يقدم أداء مقنع أثناء الماتش والبطولة أجمع.

أراد اللاعب أن يتحمل المسؤولية أثناء ضربات الترجيح ويتولى الضربة الخامسة، فإما أن يكون من يؤهل الفريق أو أن يقضي عليه لكن اللاعب فشل في التسجيل وأصبح الشخص الوحيد الملام الذي قضى على آمال بلاده في التأهل.

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