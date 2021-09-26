مبابي ينعت نيمار بـ"الأحمق".. هل هي بداية النهاية مع باريس؟

ريال مدريد أكثر السعداء..

التقطت عدسات الكاميرات نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي وهو غاضب بشدة من زميله نيمار بعد استبداله في مباراة مونبيليه يوم السبت، والتي انتهت بفوز النادي العاصمي بهدفين نظيفين.

وخرج مبابي في الدقيقة الثامنة والثمانين وحلّ محله يوليان دراكسلر، ومع أول لمسة للدولي الألماني داخل ملعب حديقة الأمراء نجح في إحراز الهدف الثاني بصناعة من نيمار.

كاميرات شبكة كانال بلس التقطت مبابي وهو يتحدث مع إدريسا جاي على دكة البدلاء بعد ذلك مهاجمًا نيمار، بعد أن اعتبر أن البرازيلي تعمد عدم التمرير له في فرص أخرى سهلة.

ووفقًا لترجمة ما قاله مبابي، فإنه قال "لم يفعلها لي أبدًا" مع استخدامه لكلمة clochard التي يمكن تفسيرها بمعنى الأحمق أو المهرج أو حتى صاحب الرائحة الكريهة في الفرنسية العامية.

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صاحب الـ22 عامًا كان يقصد تحديدًا لقطة في الدقيقة 66 انفرد خلالها نيمار بمرمى مونبيليه وكان بجواره مبابي وآنخيل دي ماريا، وحينها آثر البرازيلي التسديد ولكن حارس الضيوف تصدى للكرة.

هذا الشرخ الذي يبدأ في العلاقة بين نيمار ومبابي يُلمح بصورة أو بأخرى إلى أن أيام الدولي الفرنسي في حديقة الأمراء باتت معدودة، وتزيد من فرص ريال مدريد في التوقيع معه الصيف المقبل.

الجدير بالذكر أن مبابي ونيمار تمتعا بعلاقة مميزة في السنوات الماضية مع باريس، لكن ربما مع وصول ليونيل ميسي إلى كتيبة ماوريسيو بوتشيتينو، قد تتغير الكثير من الأمور.