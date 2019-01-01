مبابي يمازح جمهوره بصورة غير متوقعة عبر انستجرام!

نجم باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي يمازح جمهوره عبر موقع التواصل الاجتماعي الشهير انستجرام

فيسبوك تويتر محمد عماد

مازح اللاعب الفرنسي كيليان مبابي جماهيره عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام عبر الانترنت بنشره صورة لقميص باريس سان جيرمان محتفلًا بهدفه رقم 100 في تدريبات الفريق.

اللاعب البالغ من العُمر 20 عامًا يخوض موسمه الثاني مع باريس سان جيرمان قادمًا من موناكو، وشارك مع الفريق في 72 مباراة في مختلف المسابقات وأحرز 44 هدفًا.

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مع الفريق الأول لموناكو لعب مبابي 60 مباراة وأحرز 27 هدفًا في مختلف المسابقات.

ويعيش مبابي حالة استثنائية بعد تتويجه مع المنتخب الفرنسي بكأس العالم روسيا 2018 واختياره كأفضل لاعب شاب في البطولة، ثم اختياره كأفضل لاعب شاب في العالم عن العام بأكمله من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ومجلة فرانس فوتبول، كما اختير كرابع أفضل لاعب في العالم عن عام 2018 من قبل الفيفا.