مبابي يكشف خططه ومهلة من ريال مدريد لتجنب أخطاء الماضي

كيليان مبابي عليه الحسم بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان

أعلن الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، مجددًا استمراره مع ناديه؛ استمرار مشروط مع بطل الدوري الفرنسي، مع مهلة محددة من ريال مدريد لتجنب أخطاء الماضي.

وتحدث مبابي لآمازون برايم عقب خسارة ناديه من كليرمونت في الجولة الأخيرة من الدوري الفرنسي ورد على إمكانية استمراره مع باريس: "نعم سأبقى في باريس. لدي سنة متبقية في عقدي والنادي يفعل كل شيء لتقوية الفريق. وسأكون سعيدًا بذلك".

ويتبقى لكيليان سنة في عقده على الرغم من أن وقت تجديد تعاقده الموسم الماضي أعلن ناديه أن التجديد لـ 2025، لكن التجديد كان مشروطًا حتى صيف 2024 مع إمكانية التمديد لموسم آخر وهو ما لم يتفق عليه الطرفان على ما يبدو.

صحيفة "ماركا" الإسبانية عززت كلام مبابي بأنه لم يكن هدفًا لريال مدريد هذا الصيف؛ بل الصيف المقبل وهو ما كررته الصحف الإسبانية سابقًا؛ فخطة النادي الإسباني هي عدم الدخول في مفاوضات مع باريس مطلقًا أو دفع يورو واحد للنادي الفرنسي للحصول على خدمات النجم الفرنسي الذي سيصل مدريد في صيف 2024.

وبحسب الصحيفة الإسبانية فإن قائد إنجلترا وتوتنهام، هاري كين، هو الهدف الحالي لريال مدريد في سوق الانتقالات لتأمين خط هجوم الفريق مع إمكانية مغادرة كريم بنزيما إلى السعودية.

لكن سيكون أمام مبابي 7 أشهر فقط حتى يناير المقبل ليحدد بوضوح رغبته في اللعب لريال مدريد، لتجنب ما حدث الموسم الماضي وتجديده لباريس سان جيرمان في اللحظات الأخيرة بعد تدخل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.