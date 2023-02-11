مبابي يفكر في ريال مدريد وبيريز يتراجع عن موقفه!

تطورات جديدة في الصفقة التي كانت على وشك الحدوث الصيف الماضي

بعدما ظن الجميع أن أبواب ريال مدريد تم إغلاقها أمام كيليان مبابي، عاد المهاجم الفرنسي ليفتحها من جديد نحو خطوة محتملة بالمستقبل القريب.

مبابي كان على وشك التوقيع لريال خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ولكنه تراجع في النهاية وقرر التجديد لباريس سان جيرمان حتى 2025.

بعض الصحف قالت إن فلورنتينو بيريز رئيس ريال قرر أغلق ملف اللاعب بشكل نهائي بسبب استخدام اسم النادي بصورة غير لائقة في الشائعات المحيطة بصاحب الـ24 سنة، ولكن التكهنات حول إمكانية رحيله بالمجان في 2024 بسبب أحد البنود في عقده جعلت اسم ريال يظهر من جديد بصفة متكررة.

موقع "The Athletic" أكد أن مبابي لا يشعر بالراحة في باريس، ويفكر في تفعيل هذا البند العام القادم من أجل الانضمام لريال بدون أي تكلفة في صيف عام 2024.

وأوضح أن مبابي سيكون له الحق في إنهاء عقده من جانب واحد، حيث يعتبر اللاعب ريال مدريد كأولوية له، مع ترحيب من بيريز بهذه الخطوة ووجود اتصالات مستمرة تجمعه باللاعب وعائلته، وذلك يرجع لاقتناع رئيس الميرينجي بأن مبابي سيكون الصفقة التي ستغير مستقبل الفريق نحو الأفضل بسبب القيمة الفنية الهائلة التي يحملها الفرنسي.

وفي نهاية التقرير أشار الموقع إلى أن ريال يفضل الانتظار لمدة عام آخر، لدراسة الجوانب الاقتصادية للصفقة قبل المضي قدمًا لإتمامها بشكل رسمي.