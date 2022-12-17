مبابي يغضب ميسي من جديد .. "رونالدو لا يمكن المساس به"

النجم الفرنسي يدافع دائمًا عن نجم الطفولة!

أثار عبدو ديالو نجم فريق باريس سان جيرمان الجدل حول العلاقة بين الثنائي ليونيل ميسي وكيليان مبابي في ظل المواجهة المنتظرة بينهما في نهائي كأس العالم.

جاء هذا في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة "ديلي ميل"، وأكد خلالها ديالو أن كريستيانو رونالدو لا يمكن المساس به بالنسبة لمبابي.

وقال ديالو: "كريستيانو رونالدو بشكل فعلي هو كل شيء بالنسبة لمبابي، لو ذكرت المقارنة بينه وبين ميسي ستجد كيليان يتحدث لمدة ساعة عن ذلك".

وأضاف مؤكدًا على المكانة الكبيرة للنجم البرتغالي في قلب هداف باريس سان جيرمان: "بالنسبة إلى مبابي، كريستيانو رونالدو لا يمكن المساس به".

ويلعب المنتخب الفرنسي أمام نظيره الأرجنتيني على ملعب لوسيل في النهائي رقم 22 في تاريخ كأس العالم على حسم اللقب الثالث لكل فريق.