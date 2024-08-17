مبابي يثير جنون نجوم ريال مدريد في التدريبات!

الجميع مذهول في تدريبات ريال مدريد من مبابي...

ساهم كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد، في حصول الفريق الملكي على أول ألقاب الموسم الحالي، بعد الفوز ببطولة السوبر الأوروبي، ولكنه حتى الآن لم يقدم أفضل ما لديه، ويبهر زملائه كل يوم أكثر من قبله.

وكان النجم الفرنسي، جزءًا من التشكيلة الأساسية لريال مدريد، والتي حصلت على السوبر الأوروبي، على حساب أتالانتا، يوم الأربعاء الماضي، بعد الفوز في المباراة بهدفين دون رد، مسجلًا الهدف الثاني في اللقاء.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن تدريبات ريال مدريد، صباح اليوم السبت شهدت تألق مبابي، وأبهر زملائه بثلاثة أهداف مميزة، وبعد الهدف الأول أشار لزملائه بإشارة تعني "لا يمكنني الفشل".

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وأشار التقرير إلى أن مبابي، أثبت لمدربه أنه بخلاف قدرته الرائعة على تسجيل الأهداف، والتسديدات المتقنة إلا أنه يمتلك ما يكفي من الجودة ليصبح واحد من أفضل منفذي الركلات الحرة مع الميرينجي.

ويستعد مبابي صاحب الـ 25 عامًا، لخوض مباراته الأولى مع ريال مدريد، في بطولة الدوري الإسباني، عندما يحل ضيفًا على ريال مايوركا، مساء يوم غد الأحد في الجولة الأولى من الليجا.