مبابي يحدد شروطه قبل الانتقال لريال مدريد

أمر غير قابل للتفاوض للنجم الفرنسي

قام المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، بوضع الشروط اللازمة أمام الفريق الذي سيلعب له خلال الموسم القادم سواء باريس سان جيرمان أو غيره.

اللاعب عقده ينتهي مع باريس في يونيو 2022، والمحاولات مستمرة من النادي الفرنسي لإقناعه بالتوقيع على عقد جديد.

ريال مدريد يعتبر هو الطرف الأكثر اهتمامًا بالحصول على خدمات مبابي، حيث قام بـ3 محاولات غير ناجحة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

صحيفة "ماركا" الإسبانية أشارت إلى أن اللاعب اشترط على أي فريق يحاول التعاقد معه بأن يسمح له بالمشاركة في أولمبياد 2024.

وأوضحت أن مبابي أخبر كل المهتمين بضمه بذلك، لمنع أي خلاف يحدث في المستقبل بحالة انتقاله إلى أي فريق.

وهو ما يؤكد تصريحات والدته فايزة لاماري لصحيفة "لو باريزيان" والتي قالت خلالها:"مشاركته في الأولمبياد ستكون مكتوبة في عقده، المباريات ستقام في مسقط رأسه وباريس لا يمانعون منحه الفرصة في الذهاب".

ومن المتوقع أن تمثل هذه الأنباء أزمة لأي من باريس أو ريال مدريد، خاصة وأن صيف عام 2024 سيشهد إقامة اليورو في ألمانيا في الفترة من يونيو وحتى يوليو من نفس العام.

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ولكن يجب على الثنائي الرضوخ لطلبات مبابي من أجل الفوز بخدماته، بسبب عشق اللاعب بمسابقة الأولمبياد، وهو ما أعلنه صراحة عن متابعته للمنافسات منذ أن كان عمره 13 عامًا.

يذكر أن صاحب الـ22 سنة نجح في تسجيل 6 أهداف وصنع 8 في 14 مباراة لعبها مع باريس هذا الموسم.