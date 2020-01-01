مبابي يجدد لباريس سان جيرمان بشرط الانضمام لريال مدريد

النجم الفرنسي كيليان مبابي موافق على التجديد لباريس سان جيرمان لكنه يضع شرطًا تعجزيًا أمام النادي الفرنسي.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن النجم الفرنسي كيليان مبابي قد أبدى موافقة مبدأية على تجديد تعاقده مع فريقه باريس سان جيرمان.

جاء هذا بحسب ما أوضحت صحيفة "آس" والتي أكدت أن النجم الفرنسي لا يجد مفر من الموافقة على رغبة النادي الفرنسي في تجديد تعاقده.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب طلب وضع شرطًا خاصًا بالرحيل عن باريس سان جيرمان مقابل قيمة مادية محددة لو جاء له عروضًا من أندية بعينها.

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وجاء نادي ريال مدريد على رأس تلك الأندية التي طلب مبابي وضعها في الشرط الجزائي الخاص بالعقد الجديد له مع باريس سان جيرمان.

ويسعى ريال مدريد للحصول على خدمات اللاعب منذ سنوات وكان قد وضعه كهدفه الأساسي للصيف المقبل، لكن بعد انتشار فيروس كورونا أجل الصفقة للصيف التالي.

ويتبع ريال مدريد نفس استراتيجية التوقيع مع هازارد من أجل الحصول على خدمات مبابي، حيث يسعى للانتظار حتى يتبقى في عقده أشهر قليلة للحصول عليه بقيمة مالية أقل من قيمته الحقيقية.

جدير بالذكر أن تقارير صحفية عديدة كانت قد أكدت أن كيليان مبابي مطلوب في عدة أندية أخرى على رأسها ليفربول الذي تحدث مديره الفني يورجن كلوب مع والد اللاعب هاتفيًا قبل أيام.