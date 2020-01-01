مبابي يتعجب من تألق إبراهيموفيتش مع ميلان

زلاتان يتألق من جديد في الدوري الإيطالي

حالة فنية مميزة يعيشها المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مع ميلان، تسببت في دهشة للمهاجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان.

زلاتان قاد ميلان لحصد 3 نقاط جديدة بالدوري الإيطالي، أمس الأربعاء، بعد تسجيله ثنائية في الفوز على سامبدوريا 4/1 بالجولة 37 من البطولة.

ثنائية السويدي العملاق، لفتت أنظار مبابي، الذي لم يصدق ما يشاهده للاعب يبلغ من العمر 38 سنة.

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وقال مبابي على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر:"شاهدت إعادة مباراة ميلان أمس وما فعله زلاتان ضد سامبدوريا".

وأضاف:"عمره 38 سنة؟ الآن شاهدت ما يكفي لي اليوم، استمتعوا بأوقاتكم يا رفاق".