مبابي يتسبب في سخرية بيكيه من ريال مدريد

بيكيه القائد الثاني لنادي برشلونة يسخر من فشل ريال مدريد في ضم مبابي.

​لم يفوت جيرارد بيكيه نجم نادي برشلونة الإسباني فرصة السخرية من فشل غريمه ريال مدريد في التعاقد مع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

بيكيه اعتاد استغلال أي فرصة للسخرية من ريال مدريد، سواء حين يسقط النادي الملكي في هزائم غير متوقعة، أو حتى في أحداث تاريخية، لدرجة أن المناوشات بينه وبين نجوم "الميرنجي" السابقين عبر وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت أمرًا معتادًا.

وهذه المرة قرر بيكيه استغلال فشل ريال مدريد في التعاقد مع كيليان مبابي رغم العروض المثيرة التي قدمتها إدارته إلى نظيرتها في باريس سان جيرمان.

ريال مدريد قدم ثلاثة عروض مغرية إلى باريس سان جيرمان في محاولته للتعاقد مع مبابي في الصيف الحالي، لكنه اصطدم بعناد إدارة النادي الفرنسي، التي رفضت بشكل قاطع التفريط في أحد نجوم الفريق.

واستفاد بيكيه من سؤال طرحته صحيفة "ماركا" الإسبانية عبر موقعها الإلكتروني حول الرقم الذي سيرتديه مبابي في ريال مدريد، والذي أوضح أن الفرنسي لم يكن لديه سوى ثلاثة خيارات، بأرقام خمسة و19 و23.

لكن قائد برشلونة رد ساخرًا عبر حسابه في موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي بعد إغلاق سوق الانتقالات رسميًا، بصورة للخبر الخاص بالسؤال عن قميص مبابي معلقًا: "الرقم 7".

وبهذه الإجابة يشير بيكيه إلى الرقم الذي يرتديه مبابي في باريس سان جيرمان، ويسخر من محاولات ريال مدريد للتعاقد معه في آخر أسابيع سوق الانتقالات.

ورغم فشل ريال مدريد في ضم مبابي، إلا أن النادي الملكي يتمسك بالأمل في ألا يجدد اللاعب عقده مع باريس سان جيرمان، وتوقيع عقد مبدئي معه في يناير 2022، على أن يصل إلى "سانتياجو بيرنابيو" بالمجان في الصيف المقبل.

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