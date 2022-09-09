مبابي يتحدث عن مباراة "كان على وشك البكاء" بسببها!

الليلة التي كادت تبكي نجم باريس

أفصح الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي عن اليوم الذي كادت تتسبب فيه كرة القدم بالبكاء بالنسبة له.

وأكد مبابي أنه كاد يبكي حين خسر نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ الألماني موسم 2019-2020، بعد الوصول مع باريس سان جيرمان إلى المباراة النهائية في العاصمة البرتغالية لشبونة.

كدت أبكي !

خسر حينئذ الباريسيون بهدف نظيف سجله كينجسلي كومان برأسية لا ينساها تاريخ البافاريين أو الباريسيين.

في تصريحات لـ"وول ستريت جورنال" قال مبابي: "الخسارة التي تسببت ببكائي؟ حينما خسرنا دوري الأبطال، خسرنا في النهائي، انتهت المباراة وأخذت ميداليتي ثم رأيت الكأس ولكنه ليس لي، إنه شعور أحمق.. ولكنها الحياة".

ستظل جزءًا من تاريخي

وأضاف مبابي: "حتى أكون أمينًا، لقد أردت أن أبكي، في هذه المواقف أنت لا تريد سوى البكاء، تريد أن تبقى وحيدًا، ولكنها تظل أجزاء من تاريخك، وعليك أن تحسن من كل شيء في المستقبل وتعود للفوز".

رغم أن مبابي كان بعمر 21 عامًا فقط يوم نهائي دوري أبطال أوروبا المذكور، إلا أنه كان حزينًا حزن من عوّل عليه جمهور نادٍ بأكمله، ثم خذلهم في الأخير.