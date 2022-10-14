"مبابي يا بيريز" .. جماهير ريال مدريد تضغط على رئيس النادي!

قامت جماهير ريال مدريد بالنداء على رجل الأعمال الإسباني فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد من أجل التوقيع مع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.
جاء هذا في حفل إطلاق الفيلم الوثائقي الخاص بالنجم البرازيلي رونالدو دي ليما "الظاهرة" الذي تم إنتاجه من قبل "دازون"، وكان حفل إطلاقه اليوم الجمعة.
وأثناء دخول بيريز للحفل قامت مجموعة من الجماهير بالنداء على بيريز وطالبوه بالتوقيع مع مبابي الذي ارتبط كثيرًا بالملكي قائلين: "مبابي، مبابي، وقع مع مبابي يا فلورنتينو".
وكان مبابي قريبًا من الانضمام إلى صفوف ريال مدريد بنهاية الموسم الماضي، بعد أسابيع من الأخبار الخاصة به.
وقرر اللاعب الفرنسي في النهاية أن يستمر في صفوف باريس سان جيرمان وتم الإعلان عن تجديد عقده مع الفريق لمدة ثلاثة مواسم.
وكشفت تقارير صحفية في الفترة الماضية أن مبابي قرر أن يرحل عن باريس رغم استمرار عقده مع الفريق حتى 2025.
جدير بالذكر أن مبابي كان قد انخرط في العديد من المشاكل في صفوف باريس بحسب تقارير عديدة سواء مع نيمار دا سيلفا أو المدير الفني كريستوف جالتييه.
ما هو أفضل دوري في الاتحاد الأوروبي؟
شكرًا للتصويت.
ما هو أفضل دوري في الاتحاد الأوروبي؟
اختيارات المحررين
- جول إنسايدر | نيمار والعملات الرقمية .. نادي اليخوت وخسائر ضخمة مع إيمينيم
- "أقسم بالله ما حسابي" .. نجوم سبقوا كاسياس في التراجع عن فضائح وسائل التواصل
- جحيم "كامب نو"؟ حين يتحول ملعب الرعب إلى قاعة سينما!
- إحباط ومجاملات وأسطورة ورقية .. ردود فعل المشاهير على قائمة منتخب السعودية
- نصيحة لآرنولد .. رونالدو وكانسيلو ونجوم تألقوا بعد تغيير مراكزهم