فيديو | "واتساب لاعبي ريال مدريد" يفجر ضحك مبابي!

ماذا قال النجم الفرنسي؟

انفجر النجم الفرنسي كيليان مبابي في الضحك، خلال مؤتمر صحفي أمس الأحد، استعدادًا لمواجهة بلجيكا في ثمن نهائي كأس أمم أوروبا (يورو 2024).

وأثار سؤال "هل انضممت لمجموعة واتساب الخاصة بلاعبي ريال مدريد؟" ضحك مبابي قبل أن يجيب: "لا، لم أنضم بعد للمجموعة".

وأضاف: "لن يمر وقت طويل حتى يحدث ذلك، ولم أتحدث إلى تيبو كورتوا، لحسن الحظ أنه سيكون غائبًا (لم ينضم لبلجيكا)، لأن المباراة ستكون أكثر صعوبة في وجوده".

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وأعلن ريال مدريد التعاقد مع مبابي الشهر الماضي في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان.

ويتطلع مبابي للتتويج بكأس أمم أوروبا قبل انطلاق مسيرته مع ريال مدريد، حيث سيواجه (حال تجاوز بلجيكا) الفائز من مواجهة البرتغال وسلوفينيا في ربع النهائي.